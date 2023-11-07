Детскую площадку со спортивной зоной открыли в Нижегородском районе по программе "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство детской игровой площадки на улице Белинского, 118 завершено в Нижегородском районе по программе "Вам решать!".

Как отметил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, на территории Нижегородского района по программе "Вам решать!" в 2023 году реализованы все шесть запланированных проектов.

Он также добавил, что по поручению главы города Юрия Шалабаева за новыми благоустроенными территории со стороны районной администрации проводится ежедневный контроль.

Совместно с главой Нижегородского района и жителями детскую площадку осмотрел депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов. Здесь установлены детские игровые элементы, постелено покрытие из резиновой крошки. Для подростков предусмотрена спортивная зона с тренажерами.

"Губернаторский проект "Вам решать!", который реализуется уже не первый год, охватывает все больше и больше активных жителей. По этому проекту и в прошлом году проходила большая работа, виден серьезный результат со стороны руководства администрации города и Нижегородского района", - отметил Андрей Тарасов.

Напомним, что до 17 ноября в рамках программы "Вам решать!" нижегородцы из всех районов города могут оставить свои заявки на благоустройство территорий, которое пройдёт в следующем году.

Ранее сообщалось, что детскую площадку установили по проекту "Вам решать!" в поселке Левинка.