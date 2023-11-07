Нижегородцы могут зарегистрировать автомобиль в МФЦ Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области могут зарегистрировать транспортное средство по предварительной записи в отделении МФЦ Нижнего Новгорода в Советском районе (Советская площадь, 5, ТРЦ "Жар-Птица", 2-й этаж) с 10 ноября 2023 года.

Осмотр автомобиля будет происходить на выделенной площадке сотрудником ГИБДД. Данный проект является пилотным. Нижегородская область стала третьим регионом наряду с Московской и Ростовской областями, где появилась такая услуга. Она доступна физическим лицам, владеющим транспортным средством или имеющим оформленную нотариальную доверенность.

"Зарегистрировать транспортное средство в МФЦ нижегородцы могут только по предварительной записи. Это сделано для удобства граждан, чтобы автовладелец мог прийти к назначенному времени и не ждать в очереди осмотра. Запись уже открыта: желающие могут сделать это по телефону контактного центра 8 (831) 422-14-21 или на официальном сайте МФЦ Нижегородской области", - рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Для регистрации транспортного средства после записи заявителю необходимо будет посетить отделение МФЦ, припарковать регистрируемый автомобиль на спецстоянке, обратиться в офис МФЦ, предъявив необходимые для оформления услуги документы.

"Для осуществления услуги была проделана большая межведомственная работа. Теперь сотрудники МФЦ смогут заниматься приемом и оформлением документов от граждан. Осмотр автомобиля на выделенной площадке и присвоение регистрационных номеров будет проводиться сотрудником ГИБДД. Оплатить госпошлину заявитель сможет также в отделение МФЦ", - отметил начальник управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Владимир Ежов.

График приема заявителей на государственную услугу по регистрации транспортных средств: вторник-пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45), суббота – с 8.00 до 13.30.

Напомним, что это очередная услуга, которая реализована совместными силами ГИБДД Нижегородской области и МФЦ региона. Ранее нижегородцам стала доступна возможность замены в МФЦ водительских удостоверений в связи с утерей, истечением срока действия и по изменениям персональных данных гражданина, а также выдача международных прав.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.