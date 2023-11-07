Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2023 15:38  [13] "Вебер" узнал об особенностях использования маркетплейсов в России
10 ноября 2023 14:57  [106] Нижегородцы могут зарегистрировать автомобиль в МФЦ Нижнего Новгорода
10 ноября 2023 13:33  [135] Детскую площадку со спортивной зоной открыли в Нижегородском районе по программе "Вам решать!"
10 ноября 2023 12:26  [140] Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей
10 ноября 2023 12:11  [164] Рабочую неделю в России могут сократить с 40 до 39 часов
10 ноября 2023 12:04  [145] Благотворительная акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение в больницах, стартовала в Нижегородской области
10 ноября 2023 11:28  [196] Последствия оползня в Почаинском овраге ликвидируют до конца ноября
10 ноября 2023 11:05  [219] Студенты из 60 стран мира поступили в ННГУ в 2023 году
10 ноября 2023 10:14  [161] Нижегородский фонд ОМС в 2024 году направит 56,4 млрд рублей на здравоохранение
10 ноября 2023 09:35  [163] Олег Лавричев: Самоотверженный труд стражей правопорядка – гарантия безопасности
Общество

Нижегородцы могут зарегистрировать автомобиль в МФЦ Нижнего Новгорода

10 ноября 2023 14:57  [106] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области могут зарегистрировать транспортное средство по предварительной записи в отделении МФЦ Нижнего Новгорода в Советском районе (Советская площадь, 5, ТРЦ "Жар-Птица", 2-й этаж) с 10 ноября 2023 года.  

Осмотр автомобиля будет происходить на выделенной площадке сотрудником ГИБДД. Данный проект является пилотным. Нижегородская область стала третьим регионом наряду с Московской и Ростовской областями, где появилась такая услуга. Она доступна физическим лицам, владеющим транспортным средством или имеющим оформленную нотариальную доверенность.

"Зарегистрировать транспортное средство в МФЦ нижегородцы могут только по предварительной записи. Это сделано для удобства граждан, чтобы автовладелец мог прийти к назначенному времени и не ждать в очереди осмотра. Запись уже открыта: желающие могут сделать это по телефону контактного центра 8 (831) 422-14-21 или на официальном сайте МФЦ Нижегородской области", - рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Для регистрации транспортного средства после записи заявителю необходимо будет посетить отделение МФЦ, припарковать регистрируемый автомобиль на спецстоянке, обратиться в офис МФЦ, предъявив необходимые для оформления услуги документы.

"Для осуществления услуги была проделана большая межведомственная работа. Теперь сотрудники МФЦ смогут заниматься приемом и оформлением документов от граждан. Осмотр автомобиля на выделенной площадке и присвоение регистрационных номеров будет проводиться сотрудником ГИБДД. Оплатить госпошлину заявитель сможет также в отделение МФЦ", - отметил начальник управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Владимир Ежов.

График приема заявителей на государственную услугу по регистрации транспортных средств: вторник-пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45), суббота – с 8.00 до 13.30.

Напомним, что это очередная услуга, которая реализована совместными силами ГИБДД Нижегородской области и МФЦ региона. Ранее нижегородцам стала доступна возможность замены в МФЦ водительских удостоверений в связи с утерей, истечением срока действия и по изменениям персональных данных гражданина, а также выдача международных прав.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МФЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph