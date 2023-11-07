Всероссийские турниры по фехтованию пройдут в Нижегородской области

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Два этапа всероссийских турниров по фехтованию пройдут в ближайшее время в Нижегородской области. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, который также является первым вице-президентом Федерации фехтования России (ФФР).
Накануне в режиме ВКС прошло заседании оргкомитета по подготовке всероссийских соревнований по фехтованию на территории нашего региона.
Так, на площадке дзержинского ФОКа "Ока" 22-24 ноября запланирован турнир среди шпажистов до 18 лет "Надежды России".
2 и 3 декабря в ФОКе "Приокский" Нижнего Новгорода состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди взрослых.
Олег Лавричев сообщил, что в качестве почётных гостей в Нижний Новгород приглашены звёзды российского и мирового фехтования: Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.
"Уверен, что мероприятия пройдут на высоком организационном уровне, а наши спортсмены порадуют болельщиков яркими выступлениями и достойными результатами! Готовимся!" - написал спикер Гордумы.
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