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Бизнес

ПСБ предложил клиентам детские карты

10 ноября 2023 15:49  [111] Бизнес

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ПСБ запустил детскую дебетовую карту на базе платежной системы "Мир". Карты с ярким индивидуальным дизайном выпускаются для детей от 6 лет до 13 лет включительно.

Родители оформляют ее как дополнительную к своему счету и сами настраивают лимиты списания и пополнения средств. По своему функционалу детская карта ничем не отличается от классической дебетовой карты: ей можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах. Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы "Мир".

Бонусная программа ПСБ позволяет возвращать до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях -  товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок. Также клиенты получают дополнительные преимущества от платежной системы при оплате покупок в торговых точках партнеров.

Вознаграждение по карте зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1=1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

"Детская карта ПСБ – удобный платежный инструмент, позволяющий в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет", – отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ .

Детскую карту можно оформить в любом отделении банка.

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Теги:
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