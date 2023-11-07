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Бизнес

Семинар по использованию инструментов нацпроекта "Производительность труда" пройдёт в Нижнем Новгороде

10 ноября 2023 15:46  [100] Бизнес

Нижегородские предприятия приглашаются на обучающий семинар в рамках национального проекта "Производительность труда". Мероприятие состоится 15 ноября 2023 года в "Точке кипения hi-tech" на базе АО "Промис".

Семинар организован Федеральным центром компетенций (ФЦК) совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Региональным центром компетенций (РЦК).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, семинар посвящен использованию инструментов нацпроекта «Производительность труда» и возможностям господдержки компаний, внедряющих бережливые технологии.

"Эксперты ФЦК расскажут о том, как увеличить объёмы производства без дополнительных вложений. Нижегородские предприятия-участники поделятся лучшими кейсами внедрения бережливых технологий. Также мы проинформируем о дополнительных мерах федеральной и региональной господдержки для предприятий-участников нацпроекта "Производительности труда", - рассказал Максим Черкасов.

В рамках семинара также состоится тренинг консультанта ФЦК Ирины Степановой на тему "Влияние инструментов бережливого производства на финансовые показатели".

В мероприятии могут принять участие представители предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" и компаний, планирующих вступление в нацпроект.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация закрывается за день до даты проведения мероприятия.

Напомним, работа "Точки кипения hi-tech" ведется в рамках соглашения, заключенного между АО "Промис", АНО "«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Платформа национальной технологической инициативы" (АНО "НТИ") в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 242 предприятия региона.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Семинары
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