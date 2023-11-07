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Общество

Нижегородские школьники освоили технологии мессенджеров на "Уроке цифры" от VK

10 ноября 2023 16:22  [98] Общество

В Нижегородской области проходит новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" от VK. В рамках проекта 10 ноября для учащихся школы №127 Нижнего Новгорода провели открытый урок по теме "Мессенджеры" с участием представителей минцифры Нижегородской области и доцента ННГУ им Н.И. Лобачевского Александра Эппель и кураторов платформы Учи.ру Никиты Нестерова и Андрея Вахромеева.

С 16 октября по 12 ноября школьники со всей страны знакомятся с устройством и возможностями сервисов для общения на примере учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также IT-профессиями, задействованными в создании и развитии мессенджеров. 

С помощью интерактивных тренажеров ученики 1-11 классов могут примерить на себя роли мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров. Ребята знакомятся с правилами цифрового этикета и с тем, как устроена модерация контента и как создаются и поддерживаются сообщества в мессенджере. Школьники могут собрать и настроить собственного бота, а также создать стикерпаки для школьных чатов.

Проходить "Урок цифры" от VK и его интерактивные тренажеры можно дома с родителями или друзьями. Учителя также могут провести занятие по теме "Мессенджеры" на уроке или классном часе. Для этого VK подготовила материалы для педагогов и адаптировала под разные уровни технического оснащения классов. 

Присоединиться к проекту можно с любого устройства – для этого необходимо выбрать на сайте "Урока Цифры" урок от VK и уровень сложности в зависимости от возраста: 1–4, 5–8, 9–11 классы.

Также VK вместе с экспертами VK Мессенджера запустила специальное направление в профориентационном симуляторе "Тест-драйв IT-профессий" для старшеклассников, которые захотят узнать больше о навыках и задачах специалистов, работающих с мессенджерами.

"Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. И эта тема понятна и близка каждому ученику. На уроке нам было важно научить школьников не только общаться, используя новые технические возможности, но и  правилам безопасного общения в сети. Благодаря наглядным материалам от гостей проекта и тренажерам – занятие вышло живым – с вопросами от учеников гостям урока", — комментирует Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области.

"За пять лет участия в проекте "Урок Цифры" мы вдохновили миллионы российских школьников на выбор востребованной профессии в IT и digital-сфере. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят смогли открыть для себя мир современных технологий и найти интересные направления для дальнейшего развития. Этой осенью мы рассказываем о технологиях мессенджеров и специальностях, которые отвечают за их развитие. Мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь и стали незаменимыми помощниками — ими ежедневно пользуются в личных, рабочих и учебных целях. Свыше 15 млн учеников и педагогов уже являются пользователями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере", — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Организаторами "Урока цифры" выступают АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее сообщалось, что "Цифровой урок" прошел в гимназии №184 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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