Беспилотный автомобиль для работы в шахтах испытали в поселке Пешелань около Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Полевые испытания беспилотной машины для шахт провели в поселке Пешелань под Арзамасом. Об этом сообщили в НГТУ им. Ростислава Алексеева.

Комплекс автономного и дистанционного управления был разработан молодыми учеными нижегородского политеха, при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ).

Система дает возможность автоматизации процесса перевозки руды самоходными машинами в шахте и исключает человека из опасной зоны проведения работ. За ходом испытательных работ следили представители крупных горно-металлургических компаний России. Испытания проводились на глубине 70 метров.

"Задача Нижегородского НОЦ - оказывать всестороннюю поддержку компаниям-участникам в развитии проектов и их коммерциализации. К примеру, шахтную технику НГТУ специалисты центра представляли на нескольких выставках, в том числе "Технопром-2023" в Новосибирске. Также проект стал одним из победителей грантового конкурса НОЦ и получит финансовую поддержку", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Проректор по программам развития НГТУ им. Р.Е. Алексеева Александр Хробостов рассказал, что проект реализуется в рамках федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030". Разработчики проекта также стремятся полностью заместить импортные аналоги.

"Проектирование высокоавтоматизированных наземных и водных транспортных систем – одно из стратегических направлений для нашего университета. Технологии разрабатывают ученые института транспортных систем в рамках федеральной программы. Задачу по разработке беспилотной техники мы решаем с индустриальными партнерами, уже сейчас есть понимание, где и как она будет использоваться. В проекте задействовано около 20 молодых специалистов вуза, разработки ведутся уже в течение трех лет", - сообщил проректор НГТУ.



По словам директора Нижегородского НОЦ Тимура Халитова, нижегородский политех является активным участником НОЦ и получателем всех преференций, которые предоставляет центр. Он также добавил, что данная разработка получила запрос со стороны потенциальных заказчиков в лице крупных корпораций, уже идет обсуждение условий сотрудничества.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". Это консорциум ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций с организациями реального сектора экономики, результатом создания которого являются получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов с их последующей коммерциализацией, а также подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 64 организации. Подробнее о том, как стать участником Нижегородского НОЦ, можно узнать на сайте: https://science52.ru/.