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Общество

Глеб Никитин: "Экономисты незаменимы во всех сферах"

11 ноября 2023 09:00  [97] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем экономиста.

"Экономисты незаменимы во всех сферах: промышленности и науке, финансовом секторе и сельском хозяйстве, образовании и транспорте. В современных непростых условиях требуется особое мастерство для планирования, прогнозирования, выбора правильной траектории, развития на перспективу. Экономисты обеспечивают слаженную работу всех составляющих организаций. В свою очередь, предприятия определяют устойчивость экономики региона в целом. Таким образом, вы стоите на страже интересов государства и бизнеса.

Несмотря на новые вызовы, наша экономика демонстрирует высокие темпы роста. Перед страной сейчас стоят большие задачи. Я уверен: вместе с грамотными экономистами, радеющими за своё дело, мы сможем обеспечить решение этой задачи в Нижегородской области.

Благодарю за ваш труд! Желаю счастья и благополучия вам и вашим семьям!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин экономика
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