Эксперт-мониторинг событий с 3 по 10 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Взломать украинскую оборону.

Для "Минин – центра" военный эксперт, постоянный член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин:

"Сегодняшняя стратегия ВСУ, при всей внешней абсурдности — бессмысленных атак и штурмов, не имеющих внятных оперативных, не говоря уже о стратегических, целей, тем не менее, логически обоснована. И логика эта была изложена главкомом ВСУ Залужным в его статье. Только не все смогли ее уловить в потоке слов.

Да, ВСУ утратили возможности нанести России масштабное военное поражение ("глубокий и красивый прорыв" по выражению Залужного), растратили резервы и понесли огромные потери. Тем не менее, боеспособность ВСУ поддерживается, поставки вооружения, техники и боеприпасов, хотя и существенно снижены, но сохраняются на достаточном, для продолжения войны, уровне.

И теперь командованию ВСУ необходимо "довести" войну до той самой "позиционно-тупиковой", о которой написал Залужный, и которая, по мнению американских кураторов, в среднесрочной перспективе (6-9 месяцев) поставит Россию перед необходимостью искать выход из войны. И главная причина, которая должна вынудить Москву начать такой поиск, — неприемлемый рост потерь на фоне "позиционного тупика". Для этого ВСУ должны приложить все силы для максимального втягивания российских войск в изматывающие сухопутные ("мясные") бои.

Поэтому, собственно, нам сегодня и навязываются изматывающие бои на наиболее угрожающих направлениях (Крынки, Работино, Авдеевка и проч.), вынуждая нас непрерывно использовать свои резервы для купирования угроз и отбрасывания противника. Почти полная нечувствительность украинцев к потерям позволяет украинскому командованию не обращать внимания на собственные жертвы. Главная цель — нанести как можно больше потерь русским, довести соотношение этих потерь, в идеале, до один к одному, один к двум.

Даже три убитых украинца за одного русского, по мнению Залужного и его штаба, создадут, в перспективе предстоящих в России выборов, чрезвычайно негативный фон, и, по замыслу авторов этой стратегии, вынудят российское руководство, либо пойти на переговоры, либо максимально снизить военную активность, дав, тем самым, такую необходимую сейчас, Украине и Западу, паузу для «разгона» ВПК стран НАТО и США, а также восстановления боеспособности ВСУ.

Чем мы можем ответить на этот очередной "стратегический замысел" "Бахмутского мясника" Залужного? Прежде всего, грамотным использованием нашего превосходства в воздухе и средствах поражения.

Необходимо существенно наращивать артиллерийские группировки, насыщать их современными артсистемами, системами контрбатарейной борьбы, средствами РЭБ. Необходимо максимально "дистанцироваться" от противника — наносить ему максимальный урон на дальних дистанциях.

Но это только один из элементов противодействия. Главный же — наступление! Только мощное наступление, взламывающее украинскую оборону, "обнуляющее" всю их стратегию, способно изменить ход войны".

Региональная тема – "Хождение в огонь". Александр Проханов в Нижнем Новгороде.

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов отмечает, что 2 и 3 ноября Нижний Новгород посетил выдающийся русский, советский писатель, мыслитель, председатель Изборского клуба и председатель Общероссийского движения "Русская Мечта" А.А. Проханов.

"Целью визита был показ патриотической рок-оперы "Хождение в огонь", одним из создателей которой выступил Александр Андреевич Проханов, на Нижегородском заводе 70-летия Победы в честь Дня народного единства. Это было настоящим подарком для коллектива предприятия.

"На оборонные предприятия меня и моего друга, автора музыки Александра Ивановича Агеева приглашают оборонщики, прослышав о премьере нашей оперы "Хождение в огонь", которая состоялась летом в сборочном цеху "Уралвагонзавода", что в Нижнем Тагиле", - поделился Александр Проханов.

На концерте присутствовали более тысячи зрителей — рабочие, инженеры, конструкторы, которые, стоя, аплодировали, приветствовали артистов и авторов произведения. В планах Александра Проханова показ оперы на крупнейших оборонных предприятиях России.

В рамках визита на площадке НГЛУ им. Н. А. Добролюбова прошла встреча председателя "Русской Мечты" Александра Проханова с нижегородским активом движения: общественными и научными деятелями, экспертами и авторами социально значимых проектов.

Организаторами встречи выступили руководитель регионального отделения движения "Русская мечта" Алексей Орехов, ректор НГЛУ Жанна Никонова и декан Высшей школы международных отношений и международной политики НГЛУ Светлана Колобова. Во встрече приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению Татьяна Дружинина, руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России" Роман Зыков, эксперты АНО "Минин-центр", политологи, журналисты, общественные и научные деятели.

Участники встречи с большим интересом выслушали выступление Александра Проханова, посвященное "русской мечте" и концепции "русских кодов", о Нижегородском сознании, о месте и вкладе Нижнего Новгорода в Русскую историю и цивилизацию, состоялся обмен мнениями.

Муниципальная тема - "Уроки с путешествием. Нижний Новгород - Волгоград"



Эксперт "Минин – центра", учитель истории школы №110, руководитель школьного музея боевой Славы Евгений Серов отмечает, что в рамках проекта "Уроки с путешествием", инициированного губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей, с 6 по 8 ноября 2023 года группа учащихся 10-х классов школ Нижнего Новгорода приняли участие в первой поездке в город-герой Волгоград, а наш город принял юных волгоградцев.

"Основной целью данного проекта является знакомство десятиклассников школ Волгограда и Нижнего Новгорода с историей городов, сыгравших ключевые роли в различные периоды нашего государства.

Прежде чем группа нижегородских школьников сошла на волгоградскую землю, сопровождающие их педагоги провели с ними два вводных занятия прямо в вагоне поезда. Ребят ознакомили с историей возникновения города Царицын, его непростой судьбой с конца XVI века до переименования в 1925 году в Сталинград, страницей периода становления региона накануне войны в 30-е годы, роста промышленных предприятий и развития сельского хозяйства.

Особой вехой в истории города являлся тяжелейший период Великой Отечественной войны с июля 1942 по январь 1943 годов - время Сталинградской битвы, ставшей поворотным этапом Второй мировой войны.

Программой нашего посещения города стали экскурсии: на Мамаев Курган, в музей-панораму Сталинградской битвы, в бункер Сталинграда, а также обзорная поездка по городу.

Экскурсоводы подробно отвечали на все вопросы ребят, рассказывали о невероятной силе духа защитников Сталинграда, подвигах морского пехотинца Михаила Паникахе, сержанта Якова Павлова, бойцов 13-й дивизии генерала Родимцева и простых жителей героического города.

Сакральное значение имело посещение смены караула в Зале Славы на Мамаевом Кургане и возложение цветов к Вечному огню. Стоя спинами к стенам Зала, ощущается тактильная связь с более чем семи тысячами фамилий, выбитых золотом на этих стенах.

В частности, Светанков Егор, член Совета музея боевой Славы школы №110, участник мемориальной Вахты Памяти в местах боев Красной армии периода войны, преклонил колено перед могилой великого полководца, дважды Героя Советского Союза маршала Чуйкова Василия Ивановича, завещавшего похоронить его вместе с погибшими бойцами 62-й армии в подножии монумента Родина-мать.

Посещение панорамы Сталинградской битвы началось по площади перед мельницей Гергардта у "Дома Павлова". Достойны уважения и героизм разведчиков взвода сержанта Павлова, и стойкость всех бойцов 13-й гвардейской дивизии, на протяжении 58 дней не пропускавших фашистов к Кургану. Ребята слушали рассказ гидов с интересом, затаив дыхание.

Перед входом в панораму с ребятами встретился губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Иванович Бочаров, который согласился сделать общее фото с нашими ребятами - участниками проекта.

На обратном пути ребятами были написаны письма солдатам в зону Специальной военной операции. В них уже были не просто слова, а глубокие мысли о зверствах фашистов, очень похожих в разные эпохи. Через призму увиденного за время посещения города-Героя у них не осталось сомнений в правильности выбора нашего государства - защите интересов простых русских людей Донбасса, где героизм и отвага, присущая русскому воину-защитнику, воину-ПОБЕДИТЕЛЮ, будет жить в веках!

Вместе с неоспоримой пользой данного уникального проекта отмечу ряд организационных недоработок, проявившихся в поездке. В методических

материалах, выданных педагогам, не освещалась роль круглосуточно работавшей оборонной промышленности Горького, эвакуации к нам десятков предприятий и сформированной у нас же Волжской речной флотилии. Состав групп механически ограничили 12 человеками (поэтому были перемещения школьников в группы других школ), не взяли в поездку победителей школьных олимпиад по истории и участников поисковых групп, не в каждой группе был сопровождающий учитель истории.

Такой формат изучения и погружения в историю молодого поколения города трудовой доблести Нижнего Новгорода и города-героя Волгограда можно только приветствовать. Было бы интересно расширить проект до Бородинского поля, линии обороны Москвы в Великую Отечественную войну, а там и до крепости-героя Бреста недалеко".