Евгений Люлин: "За последние восемь лет в ряды добровольцев вступили десятки тысяч человек" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 10 ноября в Корпоративном университете правительства Нижегородской области принял участие в торжественном открытии Международного форума "Волонтёров Победы".

Форум собрал на одной площадке 300 волонтёров из разных регионов страны, в открытии также приняли участие почётные гости, руководство региона и лидеры волонтёрских организаций.

С приветственным словом к собравшимся обратился спикер регионального парламента Евгений Люлин, отметив символичность проведения такого международного форума на нижегородской земле.

"Традиции взаимопомощи и самопожертвования во имя Родины на нижегородской земле существуют со времён Минина и Пожарского. Сегодня на форуме собрались лучшие люди, наша гордость! За восемь лет организация "Волонтёры Победы" завоевала огромный авторитет, в её ряды вступили десятки тысяч добровольцев – из всех регионов нашей страны и зарубежных стран", - сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента также напомнил о роли волонтёров в организации онлайн-шествия "Бессмертного полка" во время пандемии, сохранив атмосферу праздника. Сейчас одним из важных направлений работы добровольцев стала помощь военнослужащим в зоне СВО и их семьям.

"Такая работа важна для каждого человека, людям важно знать, что помощь придёт. Благодарю волонтеров за неравнодушие и искренность, за то, что они делают лучше жизнь других, дарят им своё тепло и заботу!", - добавил Евгений Люлин.

Как сообщалось ранее, Евгений Люлин провёл открытый урок для воспитанников нижегородской православной гимназии.