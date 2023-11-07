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Общество

Более 300 нижегородских полицейских поощрили к профессиональному празднику

10 ноября 2023 18:13  [80] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Торжественное мероприятие в День сотрудника ОВД прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, перед началом торжественного мероприятия территориальным органам было передано 15 автомобилей. Пять из них поступили в регион в рамках государственного оборонного заказа, а 10 автомобилей были приобретены за счет средств областного бюджета.

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев отметил, что по итогам 10 месяцев текущего года удалось добиться снижения противоправных деяний на территории региона. В частности, в 3 раза больше пресечено преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, изъято более 200 кг наркотиков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем поздравительном слове подчеркнул, что работа полицейских играет значимую роль в жизни общества.

"Сотрудники нижегородского управления МВД России достойно справляются с поставленными задачами по обеспечению безопасности и спокойствия в регионе. Много сил вы отдаёте профилактической работе, воспитанию гражданской ответственности, повышению результатов в борьбе с преступностью. Свой профессионализм убедительно подтверждаете при проведении крупнейших мероприятий федерального и международного уровня. Убежден, что вы и впредь будете делать всё возможное для укрепления общественного правопорядка в Нижегородской области. Отмечу, что с лучшей стороны зарекомендовали себя представители структурных подразделений нижегородской полиции, выполнявшие и продолжающие выполнять оперативные задачи на территории новых российских регионов. Конечно, отдельная благодарность ветеранам! Это с вас берут пример молодые сотрудники. Это ваш опыт обеспечивает преемственность традиций органов внутренних дел и связь поколений", - отметил глава региона.

Также нижегородских полицейских поздравил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Как законодателю мне особенно приятно отметить вклад представителей органов внутренних дел в формирование и совершенствование нормативной правовой базы нашего региона. Законодательное Собрание совместно с представителями МВД уже много лет сотрудничает над разработкой и принятием целого ряда законов, касающихся, в частности, участия граждан в обеспечении общественного порядка, профилактике нарушений. За годы работы совместно вносились изменения в региональный КОАП и иные нормативные акты", - сказал он.

Также 350 нижегородским правоохранителям вручили государственные и ведомственные награды, именное оружие, ценные подарки, а также грамоты и благодарственные письма. 

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Теги:
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