Нижегородских школьников научат использовать нейросети для исследования дикой природы Общество

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», который проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика», с 20 ноября по 10 декабря 2023 года Яндекс проведет для школьников, в том числе нижегородских, занятия на тему «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

Проект «Урок цифры» реализуют АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми ИТ-компаниями и организациями.

«Чтобы заинтересовать школьников изучением ИТ, очень важно показывать, что эти технологии могут применяться в различных областях. Предстоящий «Урок цифры» по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса» отлично демонстрирует эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы», - прокомментировала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова.

По информации АНО "Цифровая экономика", занятие построено на основе реального проекта для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей. Нейросеть позволит автоматически распознавать животных на снимках, полученных с помощью фотоловушек на территории парка. На основе этих данных специалисты обучат модель различать животных, благодаря чему сотрудники парка смогут анализировать фотографии в десятки раз быстрее, чем вручную.

Нейросеть обучают на основе 40 тысяч фотографий и фрагментов видео общим объемом 150 Гб.

На предстоящем уроке школьники ознакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Они узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

Для учителей эксперты компании разработали методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы нейросетей и облачных сервисов.

После прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты. Все материалы урока доступны на сайте: https://урокцифры.рф.

Справка:

«Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Предыдущие уроки Яндекса были посвящены прогнозированию погоды, цифровому искусству, беспилотным автомобилям и персональным помощникам.

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