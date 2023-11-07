Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе Общество

Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе запланировал ряд профориентационных мероприятий для различных категорий граждан.

По информации управления по труду и занятости населения Нижегородской области, специалисты проведут групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профес­сионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра за­нятости дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Так, 13 ноября профориентационное мероприятие с женщинами проведет Лысковский филиал центра занятости с 09:00 до 12:00. На 15 ноября филиал запланировал встречу со студентами с 13:00 до 14:30.

14 ноября профориентационное мероприятие для безработных запланировал Городецкий филиал с 10:30 до 11:30. Дзержинский филиал проведет аналогичные мероприятия 15 ноября с 10:00 до 11:30 и 16 ноября с 10:00 до 11:00. В Кстовском филиале профориентационное мероприятие для безработных состоится 17 ноября с 09:00 до 10:00.

Встреча с несовершеннолетними по вопросам трудоустройства пройдет 16 ноября в школе №46 Нижнего Новгорода с 13:00 до 15:00.

Помимо этого, для несовершеннолетних мероприятия запланировал Лысковский филиал с 13 до 17 ноября. Встреча «Мир профессий виртуальным взглядом» пройдет здесь с применением VR-технологий. VR-технологии также будут применяться в ходе профориентационного мероприятия для несовершеннолетних в школе №2 Сергача, где подростков ждут 15 ноября с 10:00 до 11:00. Участники мероприятия ознакомятся с современными, востребованными профессиями и отраслями, а также с историей возникновения профессий и основными задачами человечества в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения «Навигатум».

Для несовершеннолетних граждан профконсультанты центра занятости проведут профориентационные занятия, в рамках которых ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также наиболее популярными направлениями профессионального обучения. Помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

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