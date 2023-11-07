Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2023 11:27  [63] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе
11 ноября 2023 10:03  [116] Нижегородских школьников научат использовать нейросети для исследования дикой природы
11 ноября 2023 09:00  [124] Глеб Никитин: "Экономисты незаменимы во всех сферах"
10 ноября 2023 18:55  [263] Евгений Люлин: "За последние восемь лет в ряды добровольцев вступили десятки тысяч человек"
10 ноября 2023 18:42  [308] Схему движения изменили на перекрестке улиц Бринского и Родионова
10 ноября 2023 18:13  [380] Более 300 нижегородских полицейских поощрили к профессиональному празднику
10 ноября 2023 17:32  [257] Акция "Достижения России" стартовала в регионах 9 ноября
10 ноября 2023 17:19  [434] Инфекционисты призвали россиян сделать прививку от гриппа до конца ноября
10 ноября 2023 17:02  [296] "Школу реставрации" открыли в Нижнем Новгороде
10 ноября 2023 16:34  [236] Беспилотный автомобиль для работы в шахтах испытали в поселке Пешелань около Арзамаса
Общество

Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе

11 ноября 2023 11:27  [63] Общество

Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе запланировал ряд профориентационных мероприятий для различных категорий граждан.

По информации управления по труду и занятости населения Нижегородской области, специалисты проведут групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профес­сионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра за­нятости дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Так, 13 ноября профориентационное мероприятие с женщинами проведет Лысковский филиал центра занятости с 09:00 до 12:00. На 15 ноября филиал запланировал встречу со студентами с 13:00 до 14:30.

14 ноября профориентационное мероприятие для безработных запланировал Городецкий филиал с 10:30 до 11:30. Дзержинский филиал проведет аналогичные мероприятия 15 ноября с 10:00 до 11:30 и 16 ноября с 10:00 до 11:00. В Кстовском филиале профориентационное мероприятие для безработных состоится 17 ноября с 09:00 до 10:00.

Встреча с несовершеннолетними по вопросам трудоустройства пройдет 16 ноября в школе №46 Нижнего Новгорода с 13:00 до 15:00.

Помимо этого, для несовершеннолетних мероприятия запланировал Лысковский филиал с 13 до 17 ноября. Встреча «Мир профессий виртуальным взглядом» пройдет здесь с применением VR-технологий. VR-технологии также будут применяться в ходе профориентационного мероприятия для несовершеннолетних в школе №2 Сергача, где подростков ждут 15 ноября с 10:00 до 11:00. Участники мероприятия ознакомятся с современными, востребованными профессиями и отраслями, а также с историей возникновения профессий и основными задачами человечества в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения «Навигатум».

Для несовершеннолетних граждан профконсультанты центра занятости проведут профориентационные занятия, в рамках которых ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также наиболее популярными направлениями профессионального обучения. Помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

(0+)

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph