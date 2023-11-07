Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе

Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе запланировал ряд профориентационных мероприятий для различных категорий граждан.
По информации управления по труду и занятости населения Нижегородской области, специалисты проведут групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.
Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме, а также успешному прохождению собеседования.
Так, 13 ноября профориентационное мероприятие с женщинами проведет Лысковский филиал центра занятости с 09:00 до 12:00. На 15 ноября филиал запланировал встречу со студентами с 13:00 до 14:30.
14 ноября профориентационное мероприятие для безработных запланировал Городецкий филиал с 10:30 до 11:30. Дзержинский филиал проведет аналогичные мероприятия 15 ноября с 10:00 до 11:30 и 16 ноября с 10:00 до 11:00. В Кстовском филиале профориентационное мероприятие для безработных состоится 17 ноября с 09:00 до 10:00.
Встреча с несовершеннолетними по вопросам трудоустройства пройдет 16 ноября в школе №46 Нижнего Новгорода с 13:00 до 15:00.
Помимо этого, для несовершеннолетних мероприятия запланировал Лысковский филиал с 13 до 17 ноября. Встреча «Мир профессий виртуальным взглядом» пройдет здесь с применением VR-технологий. VR-технологии также будут применяться в ходе профориентационного мероприятия для несовершеннолетних в школе №2 Сергача, где подростков ждут 15 ноября с 10:00 до 11:00. Участники мероприятия ознакомятся с современными, востребованными профессиями и отраслями, а также с историей возникновения профессий и основными задачами человечества в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения «Навигатум».
Для несовершеннолетних граждан профконсультанты центра занятости проведут профориентационные занятия, в рамках которых ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также наиболее популярными направлениями профессионального обучения. Помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.
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