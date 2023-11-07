Нижегородцы лишились крупных сумм после установки на мобильные телефоны программ удаленного доступа Происшествия

Нижегородцы лишились крупных сумм после установки на мобильные телефоны программ удаленного доступа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, одной из жертв стала 38-летняя жительница Нижнего Новгорода.

Женщина сообщила полицейским, что ей позвонил неизвестный, он представился сотрудником банка.

Мужчина рекомендовал установить на смартфон приложение, поскольку средства клиента пытаются украсть. После того, как женщина установила приложение, с ее банковской карты были списаны 217 тыс. рублей.

Аналогичная схема была задействована и в отношении двух нижегородцев из Автозаводского и Сормовского районов.

Возбуждены уголовные дела.

Санкция статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.