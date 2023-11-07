Глеб Никитин: "Если кто-то сейчас критикует полицию при мне, я жестко пресекаю подобные разговоры" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о личной истории, которая на всю жизнь сформировала отношение к милиции.

"Мне было лет 12-13. С питерскими друзьями, втроем, на великах уехали по Приморскому шоссе в сторону Лисьего носа. Нам туда было нельзя. В лесопарковой зоне старшаки лет 16-17 обчистили нас, отобрали велики и уехали на них. А мы остались без велосипедов, без денег, неизвестно где и с перспективой родительского гнева. По щекам текли слёзы, конечно… Очень плохо было. Мы вышли на шоссе и увидели машину ГАИ, патруль ловил водителей за скорость. Подошли к ним в слезах и все рассказали. Реакция для нас тогда была невероятная! Они быстро усадили нас в патрульную машину, снялись с поста, и мы все вместе поехали в ту самую лесопарковую зону...



Мы с надеждой смотрели в оба, но обидчиков и наших великов не было… Патрульные уже решили везти нас в участок, чтобы писать заявление о краже. И вдруг я вижу в стороне от Приморского шоссе этих хулиганов, кричу: «Это они - там!!!!!» Ребята тормозят, аккуратно и быстро сдают назад, уходят на нужную дорогу и в секунду на своей семерке прилетают к месту сбора гопоты. Дальше – как в "замедленной съемке. Те разбегаются, бросая все. Их уже человек семь. Двое наших милиционеров, выскочив из машины, валят всех с ног и скручивают!

Вдвоём! За 30 секунд! Потом зовут наряд, который приезжает ещё через минуту!!! Наконец, наши велосипеды с нами! Все злодеи задержаны.

Какое же невероятное чувство мы испытали тогда! Это осталось на всю жизнь. Такая гордость за советскую милицию, за страну! И благодарность!" - написал глава региона в телеграм-канале.

"И если кто-то сейчас критикует полицию при мне, я жестко пресекаю подобные разговоры", - отметил Глеб Никитин.

"Найти бы сейчас тех патрульных с Приморского шоссе…Они за один поступок сделали великое дело – мелких пацанов заставили поверить в государство, в милицию, в себя. На всю жизнь! И эту веру ничто не может разрушить. Ребята, настоящие милиционеры, еще раз, от чистого сердца, с профессиональным праздником вас! Сил вам, мужества и гордости за себя и свою работу! Спасибо!" - заявил Глеб Никитин.

"Хоть милиция – изначально тоже заимствованное слово в языке, но это стало русским понятием, частью нашей культуры. «Дядя Степа – милиционер» - это близкий и родной для нас образ, настоящий пример чести и ответственности. И моя личная история - она про дядю-милиционера. Я не за фанатизм, но слово «милиция» имеет право на возвращение", - отметил Глеб Никитин.