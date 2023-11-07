Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2023 15:42  [62] Дождеприёмные колодцы появились на "проблемных" участках в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
11 ноября 2023 14:50  [105] Глеб Никитин: "Если кто-то сейчас критикует полицию при мне, я жестко пресекаю подобные разговоры"
11 ноября 2023 13:20  [133] Глеб Никитин встретился с путешественником Валентином Ефремовым
11 ноября 2023 12:19  [182] Девять квартир в Лыскове утеплили по требованию жилинспекции
11 ноября 2023 11:27  [182] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе
11 ноября 2023 10:03  [217] Нижегородских школьников научат использовать нейросети для исследования дикой природы
11 ноября 2023 09:00  [297] Глеб Никитин: "Экономисты незаменимы во всех сферах"
10 ноября 2023 18:55  [303] Евгений Люлин: "За последние восемь лет в ряды добровольцев вступили десятки тысяч человек"
10 ноября 2023 18:42  [353] Схему движения изменили на перекрестке улиц Бринского и Родионова
10 ноября 2023 18:13  [438] Более 300 нижегородских полицейских поощрили к профессиональному празднику
Общество

Глеб Никитин: "Если кто-то сейчас критикует полицию при мне, я жестко пресекаю подобные разговоры"

11 ноября 2023 14:50  [105] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о личной истории, которая на всю жизнь сформировала отношение к милиции. 

"Мне было лет 12-13. С питерскими друзьями, втроем, на великах уехали по Приморскому шоссе в сторону Лисьего носа. Нам туда было нельзя. В лесопарковой зоне старшаки лет 16-17 обчистили нас, отобрали велики и уехали на них. А мы остались без велосипедов, без денег, неизвестно где и с перспективой родительского гнева. По щекам текли слёзы, конечно… Очень плохо было. Мы вышли на шоссе и увидели машину ГАИ, патруль ловил водителей за скорость.  Подошли к ним в слезах и все рассказали. Реакция для нас тогда была невероятная! Они быстро усадили нас в патрульную машину, снялись с поста, и мы все вместе поехали в ту самую лесопарковую зону... 


Мы с надеждой смотрели в оба, но обидчиков и наших великов не было… Патрульные уже решили везти нас в участок, чтобы писать заявление о краже. И вдруг я вижу в стороне от Приморского шоссе этих хулиганов, кричу: «Это они - там!!!!!» Ребята тормозят, аккуратно и быстро сдают назад, уходят на нужную дорогу и в секунду на своей семерке прилетают к месту сбора гопоты. Дальше – как в "замедленной съемке. Те разбегаются, бросая все. Их уже человек семь. Двое наших милиционеров, выскочив из машины, валят всех с ног и скручивают!

Вдвоём! За 30 секунд! Потом зовут наряд, который приезжает ещё через минуту!!! Наконец, наши велосипеды с нами! Все злодеи задержаны.

Какое же невероятное чувство мы испытали тогда! Это осталось на всю жизнь. Такая гордость за советскую милицию, за страну! И благодарность!" - написал глава региона в телеграм-канале.

"И если кто-то сейчас критикует полицию при мне, я жестко пресекаю подобные разговоры", - отметил Глеб Никитин.

"Найти бы сейчас тех патрульных с Приморского шоссе…Они за один поступок сделали великое дело – мелких пацанов заставили поверить в государство, в милицию, в себя. На всю жизнь! И эту веру ничто не может разрушить. Ребята, настоящие милиционеры, еще раз, от чистого сердца, с профессиональным праздником вас! Сил вам, мужества и гордости за себя и свою работу! Спасибо!" - заявил Глеб Никитин.

"Хоть милиция – изначально тоже заимствованное слово в языке, но это стало русским понятием, частью нашей культуры. «Дядя Степа –  милиционер» - это близкий и родной для нас образ, настоящий пример чести и ответственности. И моя личная история - она про дядю-милиционера. Я не за фанатизм, но слово «милиция» имеет право на возвращение", - отметил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph