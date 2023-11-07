Юные нижегородцы вышли в финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3 Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся региональный турнир II Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3, который проходит в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 13-14 лет.

На площадке спортивного комплекса «Горадром» за призовые места и право представлять Нижегородскую область на федеральном этапе боролась 21 любительская команда. Ранее они стали победителями в муниципальных отборочных турнирах.

«В календаре спортивных событий проекта «Детский спорт» фестиваль дворового баскетбола 3х3 – масштабное и значимое мероприятие. Сейчас этот вид спорта очень активно развивается, он объединяет большое количество молодежи. И благодаря таким соревнованиям ребята из любого города или маленького поселка, села могут показать себя, зарядиться на достижение высоких результатов. Это отличный пример, чтобы увлечь спортом множество детей, из которых, возможно, в будущем вырастут звезды баскетбола. Будем обязательно поддерживать это направление», - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Владимир Поддымников.

Он пожелал всем командам успехов и красивых матчей, спортивного азарта, хорошего настроения и «быть всегда в спорте».

Страсти на турнире кипели как в профессиональном баскетболе, все команды старались продемонстрировать свои умения, показать динамичную игру, скорость, сплоченность и волю к победе.

За соблюдением правил следила судейская бригада. После каждого матча оформлялся протокол, результаты которого вносились в турнирную таблицу.

По результатам соревнований лучшей среди юношей была признана команда «Лоси» г.о.г. Кулебаки; второе место у «Вулкана» из Семенова; бронзу забрали ребята дзержинской команды «Лидер».

Среди девушек первое место заняла команда «Форвард» Пильнинского округа; серебро получили спортсменки «Поколения НН» Автозаводского района Нижнего Новгорода; третье место у команды «Темп» из Кулебак.

Команды, занявшие первые места, получают путевку на федеральный финал фестиваля, который пройдет в декабре этого года в Новосибирске.

«Настроение отличное. Игра нам очень понравилась. Все соперники были очень сильные, победа была сложной, но мы справились. Всегда нужно бороться до конца, не сдаваться», - сказал игрок команды «Лоси» Захар Ивлеев.

«В нашей команде - мы все подружки, и вместе начали заниматься. Баскетбол – это, прежде всего, игра в команде, на площадке ты должен всегда видеть и слышать своих игроков. Мы раньше участвовали в стритболе, но никогда не удавалось занять первое место. Сегодня настроились, постарались и победили! Помогли тренировки, выкладывались на них на сто процентов. Теперь будем усердно готовиться к всероссийскому турниру, и надеемся показать хорошие результаты», - поделилась участница пильнинский команды «Форвард» Кристина Резонова.

Победители и призеры регионального турнира награждены Кубками и медалями, все участники получили памятные подарки.

Фестиваль детского дворового баскетбола 3х3 проходит в три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. Его цель - привлечение детей и подростков к занятиям спортом и физической культурой, а также выявление талантливых баскетболистов среди дворовых команд.

В Нижегородской области отборочные турниры в рамках фестиваля проходят при поддержке министерства спорта и Федерации баскетбола региона.

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы «Единой России».

Партийный проект «Детский спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Он предусматривает организацию и проведение соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях, проведение муниципальных школьных и дворовых лиг по популярным видам спорта, проведение всероссийских фестивалей среди школьных и дворовых команд. Одним из направлений проекта является ремонт и строительство спортзалов и пришкольных стадионов.