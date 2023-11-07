Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
12 ноября 2023 14:59  [1] Юные нижегородцы вышли в финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3
10 ноября 2023 15:05  [395] Всероссийские турниры по фехтованию пройдут в Нижегородской области
08 ноября 2023 18:52  [581] Письмо от болельщика из Китая пришло в нижегородский ФК "Пари НН"
07 ноября 2023 15:19  [520] Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин вошел в расширенный состав сборной России на матч с Кубой
06 ноября 2023 09:50  [615] Главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран обратил внимание на ошибки после поражения от ЦСКА
04 ноября 2023 19:57  [551] Более 70 человек приняли участие в заплыве "Мужество нижегородцев – во благо России"
04 ноября 2023 19:46  [614] Турнир "Футбол объединяет" состоялся в Нижнем Новгороде
03 ноября 2023 18:46  [667] Семь спортивных клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний"
03 ноября 2023 15:06  [652] ХК "Торпедо" не будет проводить матч на стадионе "Нижний Новгород"
03 ноября 2023 11:25  [614] Фан-зона ФК "Пари Нижний Новгород" появится в ТРЦ "Океанис"
Спорт

Юные нижегородцы вышли в финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3

12 ноября 2023 14:59  [1] Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся региональный турнир II Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3, который проходит в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 13-14 лет.

На площадке спортивного комплекса «Горадром» за призовые места и право представлять Нижегородскую область на федеральном этапе боролась 21 любительская команда. Ранее они стали победителями в муниципальных отборочных турнирах.

«В календаре спортивных событий проекта «Детский спорт» фестиваль дворового баскетбола 3х3 – масштабное и значимое мероприятие. Сейчас этот вид спорта очень активно развивается, он объединяет большое количество молодежи. И благодаря таким соревнованиям ребята из любого города или маленького поселка, села могут показать себя, зарядиться на достижение высоких результатов. Это отличный пример, чтобы увлечь спортом множество детей, из которых, возможно, в будущем вырастут звезды баскетбола. Будем обязательно поддерживать это направление», - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Владимир Поддымников.

Он пожелал всем командам успехов и красивых матчей, спортивного азарта, хорошего настроения и «быть всегда в спорте».

Страсти на турнире кипели как в профессиональном баскетболе, все команды старались продемонстрировать свои умения, показать динамичную игру, скорость, сплоченность и волю к победе.

За соблюдением правил следила судейская бригада. После каждого матча оформлялся протокол, результаты которого вносились в турнирную таблицу.

По результатам соревнований лучшей среди юношей была признана команда «Лоси» г.о.г. Кулебаки; второе место у «Вулкана» из Семенова; бронзу забрали ребята дзержинской команды «Лидер».

Среди девушек первое место заняла команда «Форвард» Пильнинского округа; серебро получили спортсменки «Поколения НН» Автозаводского района Нижнего Новгорода; третье место у команды «Темп» из Кулебак.

Команды, занявшие первые места, получают путевку на федеральный финал фестиваля, который пройдет в декабре этого года в Новосибирске.

«Настроение отличное. Игра нам очень понравилась. Все соперники были очень сильные, победа была сложной, но мы справились. Всегда нужно бороться до конца, не сдаваться», - сказал игрок команды «Лоси» Захар Ивлеев.

«В нашей команде - мы все подружки, и вместе начали заниматься. Баскетбол – это, прежде всего, игра в команде, на площадке ты должен всегда видеть и слышать своих игроков. Мы раньше участвовали в стритболе, но никогда не удавалось занять первое место. Сегодня настроились, постарались и победили! Помогли тренировки, выкладывались на них на сто процентов. Теперь будем усердно готовиться к всероссийскому турниру, и надеемся показать хорошие результаты», - поделилась участница пильнинский команды «Форвард» Кристина Резонова.

Победители и призеры регионального турнира награждены Кубками и медалями, все участники получили памятные подарки.

Фестиваль детского дворового баскетбола 3х3 проходит в три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. Его цель - привлечение детей и подростков к занятиям спортом и физической культурой, а также выявление талантливых баскетболистов среди дворовых команд.

В Нижегородской области отборочные турниры в рамках фестиваля проходят при поддержке министерства спорта и Федерации баскетбола региона.

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы «Единой России».

Партийный проект «Детский спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Он предусматривает организацию и проведение соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях, проведение муниципальных школьных и дворовых лиг по популярным видам спорта, проведение всероссийских фестивалей среди школьных и дворовых команд. Одним из направлений проекта является ремонт и строительство спортзалов и пришкольных стадионов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph