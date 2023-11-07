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Происшествия

Двое подростков пропали в Нижегородской области

13 ноября 2023 09:33  [92] Происшествия

Двое подростков пропали в Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде "Волонтер".

Согласно информации, 12 ноября две девочки - подростка ушли из детского дома по ул. Загородная, 47 в Городце и обратно не вернулись.
 
Приметы пропавших: Вика Агошкова, 15 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серо-голубые. Особые приметы: пирсинг на языке. Была одета: чёрная куртка, тёмно-синие джинсы. При себе имела телефон.

Диана Белякова, 14 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серо-голубые. Особые приметы: тату на руке, пирсинг в носу. Была одета: чёрная куртка, коричневый шарф, тёмно-синие джинсы, белые кроссовки. При себе имела телефон.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года в Нижегородской области пропали 660 человек.

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Теги:
Городецкий район пропавшие
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