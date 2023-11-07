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Бизнес

Нижегородский Минпром организует выездное совещание в Кулебаках

13 ноября 2023 09:50  [96] Бизнес

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 23 ноября 2023 года проведет в Кулебаках выездное совещание, посвященное актуальным мерам поддержки бизнеса. Мероприятие состоится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, встреча организована по "кустовому" принципу для предпринимателей из городских округов Кулебаки, Выкса, Навашинский и Ардатовского муниципального округа.

"На совещании в Кулебаках предприниматели смогут узнать о мерах господдержки по таким направлениям, как инновации, импортозамещение, экспорт, молодежный бизнес, а также о финансовых инструментах поддержки - льготных займах, грантах и субсидиях. Кроме того, участники получат индивидуальные консультации экспертов из ключевых региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса", - рассказал Максим Черкасов.

По словам министра, с начала года нижегородский Минпром уже провел совещания в 13 муниципалитетах, во встречах приняли участие более 400 человек.

Совещания проходят в новом формате: сначала организуются краткие визитки-представления участников, которые нужны для того, чтобы предприниматели могли сориентироваться, к кому необходимо обратиться по тому или иному виду поддержки. Затем проходят личные консультации специалистов.

Консультации в Кулебаках проведут специалисты регионального Минпрома и его подведомственных организаций: областного центра "Мой бизнес", Центра импорта и импортозамещения, Центра поддержки экспорта, региональной микрокредитной компании, регионального гарантийного фонда и Фонда развития промышленности Нижегородской области, технопарка "Анкудиновка". Бизнесмены смогут получить консультации по вопросам участия в нацпроектах "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда".

Выездное совещание в Кулебаках состоится в 23 ноября в 13.00 в помещении музея истории и краеведения им. братьев Аманда и Густава Струве ("Теремок"), по адресу: Нижегородская область, Кулебаки, ул. Восстания, д. 4 А. Справки по телефонам: 8 (83176) 5-36-84; 8 (83176) 5-00-86.

Для участия в совещании необходима предварительная регистрация на сайте: https://forms.yandex.ru/u/654cc5f1068ff0102bfb79dd или по телефону: 8(83176) 5-36-84.

Ранее сообщалось, что семинар по использованию инструментов нацпроекта "Производительность труда" пройдёт в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кулебакский г.о. Предприниматели
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