Фотовыставка "Без барьеров" откроется в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фотовыставка "Без барьеров" откроется в "Русском музее фотографии" Нижнего Новгорода 15 ноября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России

Согласно информации, экспозиция включает работы призеров и участников IX Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов.

Фотоконкурс 2023 года проходит под девизом "Вместе мы сила! - в честь 35-летия со дня основания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). ВОИ основано 17 августа 1988 года и сегодня объединяет 1,5 млн членов, 24 300 первичных организаций, 2 100 местных и 85 региональных организаций.

Участниками стали 363 автора из 67 регионов, включая ЛНР и ДНР. Из них 96 — члены Всероссийского общества инвалидов из регионов РФ. Всего на конкурс фотохудожники и авторы-любители прислали более 3,3 тысячи фотографий.

По словам председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, миссия конкурса, прежде всего, - привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и их социальной интеграции в общество.

"Нужно как можно больше показывать и рассказывать о жизни людей с инвалидностью, об их увлечениях, талантах, эмоциях. Порой фотографии красноречивее слов. Сразу видно, сколько усилий стоит за каждым достижением, сколько воли и силы характера. Такие высокохудожественные работы показывают, что нет ничего невозможного, что можно добиться успеха в самых разных сферах жизни, несмотря на любые препятствия, которые встают на жизненном пути", — сказал Михаил Терентьев.

Ранее сообщалось, что выставка "Легкое чтение: книжки в картинках" открылась в НГХМ.