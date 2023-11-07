Воспитанник СК "Знамя" АО "АПЗ" Кирилл Тюлюков выиграл Всероссийские соревнования по фехтованию Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков (СК "Знамя" АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина") выиграл золото на Всероссийском молодежном турнире по фехтованию, который проходил в Пензе. Об этом сообщили в Федерации фехтования Нижегородской области.

Всего в турнире принимало участие 80 саблистов в возрасте до 23 лет.

Кирилл Тюлюков в решающей схватке сразился с москвичом Иваном Цыпиным, итоговый счет 15:14 в пользу нижегородского спортсмена.

Как сообщалось ранее, нижегородские спортсмены завоевали медали на союзном первенстве по фехтованию в Белоруссии, проходившем с 17 по 24 июня.

Ранее воспитанники СК "Знамя" АО "АПЗ" из Нижегородской области взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске.