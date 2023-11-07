Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2023 13:45  [9] Маршруты нижегородских троллейбусов № 10 и 25 изменены до 21 ноября
13 ноября 2023 13:28  [66] Автомобиль с гуманитарной помощью из Нижегородской области попал под обстрел на Донбассе
13 ноября 2023 13:16  [79] Более 10 тысяч нижегородцев были покусаны клещами за эпидсезон 2023 года
13 ноября 2023 12:58  [98] Застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов выбран "ДМ-Инвест строй"
13 ноября 2023 12:39  [103] Многофункциональную спортивную площадку открыли в поселке Кудьма по программе "Вам решать!"
13 ноября 2023 12:17  [115] "Нижегородское ополчение-2022" доставило 54 тонны гуманитарного груза на Донбасс
13 ноября 2023 11:46  [132] Разносную торговлю запретят на десяти улицах Нижнего Новгорода
13 ноября 2023 11:38  [138] Дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе
13 ноября 2023 11:33  [178] Смена климатических сезонов произойдёт в Нижегородской области на этой неделе
13 ноября 2023 10:48  [207] Понтонный мост через Оку в Павлове временно закроют 14 и 15 ноября
Общество

Многофункциональную спортивную площадку открыли в поселке Кудьма по программе "Вам решать!"

13 ноября 2023 12:39  [103] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В поселке Кудьма Новинского сельсовета Нижнего Новгорода по программе "Вам решать!" открыли многофункциональную спортивную площадку.

Как сообщили в администрации Приокского района, всего на новом пространстве установлено девять элементов.

В их числе два спорткомплекса, несколько тренажеров, шахматный стол, эллипс и степпер.

Для удобства местных жителей подрядчик также смонтировал малые архитектурные формы, информационный стенд с правилами пользования площадкой.

Руководитель территориального отдела Новинского сельсовета Ян Колясников рассказал, что ранее жители поселка попросили главу Нижнего новгорода Юрия Шалабаева помочь с установкой данного объекта.

"Это удалось сделать с помощью проекта "Вам решать!". Совместными усилиями мы сделали хорошую территорию для активного и здорового образа жизни. Она имеет ограждение с калиткой и резиновое покрытие, пользоваться ей сможет любой желающий. Единственное, что рассматриваем, - это ограничение посещения на ночное время во избежание актов вандализма", - сказал руководитель территориального отдела Новинского сельсовета.

Ранее сообщалось, что территорию поселка Кудьма в Нижнем Новгороде планируется расширить.

Напомним также, что пешеходные дорожки обустроили в 2023 году в поселке Новинки Нижнего Новгорода по программе ФКГС.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вам решать! Приокский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph