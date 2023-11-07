Многофункциональную спортивную площадку открыли в поселке Кудьма по программе "Вам решать!"

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
В поселке Кудьма Новинского сельсовета Нижнего Новгорода по программе "Вам решать!" открыли многофункциональную спортивную площадку.
Как сообщили в администрации Приокского района, всего на новом пространстве установлено девять элементов.
В их числе два спорткомплекса, несколько тренажеров, шахматный стол, эллипс и степпер.
Для удобства местных жителей подрядчик также смонтировал малые архитектурные формы, информационный стенд с правилами пользования площадкой.
Руководитель территориального отдела Новинского сельсовета Ян Колясников рассказал, что ранее жители поселка попросили главу Нижнего новгорода Юрия Шалабаева помочь с установкой данного объекта.
"Это удалось сделать с помощью проекта "Вам решать!". Совместными усилиями мы сделали хорошую территорию для активного и здорового образа жизни. Она имеет ограждение с калиткой и резиновое покрытие, пользоваться ей сможет любой желающий. Единственное, что рассматриваем, - это ограничение посещения на ночное время во избежание актов вандализма", - сказал руководитель территориального отдела Новинского сельсовета.
Ранее сообщалось, что территорию поселка Кудьма в Нижнем Новгороде планируется расширить.
Напомним также, что пешеходные дорожки обустроили в 2023 году в поселке Новинки Нижнего Новгорода по программе ФКГС.
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