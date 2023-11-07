Застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов выбран "ДМ-Инвест строй"

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Застройщиком площадки комплексного развития территории в районе Больших Оврагов выбран "ДМ-Инвест строй". Информация об этом размещена на аукционных площадках.
Напомним, площадь участка под застройку составляет 0,25 га. В течение пяти лет победитель торгов должен будет улучшить жилищные условия граждан, проживающих на территории, а затем построить многоквартирный дом с подземной парковкой.
На первом этаже дома будут расположены офисы. Предполагается, что в здании будут проживать 154 человека. Общая площадь новой застройки составляет 6,93 тыс. кв. м, жилой – 4,62 тыс. кв. м.
Также будет оборудована парковка на 46 машиномест.
Вне границ площадки планируется построить детский сад на 200 мест, а существующая школа-интернат №1 может стать общеобразовательной. В ней смогут учиться 1100 человек.
Согласно информации, заявку на торги также подал специальный застройщик "Строй-Риэлти и К", но она был отклонена.
"ДМ-Инвест строй" заплатил за право застройки площадки КРТ более 1,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что застройщик "Проект-С-35" выиграл торги по площадке КРТ в Ленинском районе.
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