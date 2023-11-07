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Более 10 тысяч нижегородцев были покусаны клещами за эпидсезон 2023 года

13 ноября 2023 13:16  [86] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области подвели итоги сезона активности клещей в 2023 году.

Сезон начался в марте, когда был зарегистрирован первый случай присасывания клеща в регионе - он произошёл в Большеболдинском районе.

За 8 месяцев эпидсезона в медорганизации с укусами обратилось 10176 человек, в том числе 2163 ребёнка - это жители абсолютно всех районов области и Нижнего Новгорода.

В деревнях и сёлах произошло 45% случаев присасываний (3138), в лесных массивах - 25% (1722), на садово-огородных участках - 16% (1085), на придомовых территориях - 9% (621). Единичные случаи присасываний клещей происходили на кладбищах, пляжах, в парках и скверах.

В этом году в Нижегородской области после укусов клещей различными инфекциями заразились 114 человек: 6 - клещевым вирусным энцефалитом (5 взрослых и 1 ребёнок), 108 - иксодовым клещевым боррелиозом (из них 9 детей) и по одному - эрлихиозом и анаплазмозом.

Клещей принимали для обследования в двух лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, а также в четырёх коммерческих лабораториях. За эпидсезон 2023 года всего было исследовано 10559 клещей, в том числе 10046 паразитов, снятых с людей.

Инфицированность клещей вирусами осталась примерно на уровне прошлого года: энцефалитом - 0,3%, боррелиями – 20,4%, эрлихиями - 0,5%, анаплазмами  - 6,4%.

Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против клещевого энцефалита получили 814 укушенных, из них 770 детей.

Кроме того, сего в этом году иммунизацию от энцефалита прошли 9600 человек - это в 2 раза больше плана, поскольку многие нижегородцы делали прививки по собственной инициативе - платно в вакцинальных центрах.

Акарицидные обработки были проведены на площади 3777,874 га (108,9% от плана), в летних оздоровительных учреждениях было обработано 556,66 га территорий (111% от плана). Благодаря этому присасываний клещей в ЛОУ не зарегистрировано.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области было зарегистрировано около 8 тысяч укусов клещей.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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