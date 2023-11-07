Услуги строительной компании "Каркасник"

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Строительство современных жилых домов вместе с банями непосредственно «под ключ» в пределах Москвы и России в целом является основным направлением деятельности, с которой успешно справляется компания Каркасник. Опытные специалисты создают также:

небольшие дачные и садовые постройки;

дуплексы, отличающиеся повышенной практичностью;

коттеджи энергоэффективного формата;

здания из натурального дерева, рассчитанные на постоянное проживание (каркасная технология).

Лучшие предложения

Возведение объектов осуществляется с учетом типовых проектов, собранных на сайте, где с ними можно детальнее познакомиться. По желанию заказчика проводится поэтажная корректировка уже имеющегося плана, предоставляется индивидуальная схема. Удобство работы объясняется доступными выставляемыми ценами, которые обозначены в каталоге. Имеется возможность подбора интересующих отделочных материалов, общей комплектации, расчета всей стоимости.

Подписание договора не обязывает клиента к внесению частичной оплаты. Работает бесплатная доставка на расстояние до 500 км от непосредственного места производства. Практика показала, что все запланированные мероприятия осуществляются точно в срок, а в их качестве не стоит сомневаться. Более того на создаваемые объекты деется гарантия периодом на 1-2 года.

Строительная компания Каркасник ответственно относится к выполнению поставленных задач, плюсы обращения к ней в следующем:

работают денежные скидки, акции с бонусами;

в строительстве задействуется только качественная и прошедшая проверку древесина, добываемая в Вологодской и Новгородской областях;

наличие автопарка позволяет охватывать региональную широкую территорию, доставка материалов ведется по всем направлениям;

производственная площадь оснащена сушильными станками и специальными станками по деревообработке, складами, функционирует офис.

В целом компания специализируется на возведении таких сооружений как дома и бани каркасного формата, аналоги на основе бруса. В первом случае в качестве дополнительной бонусной опции проводится антисептическая отделка основания, монтаж металлической двери на входной группе. Кстати, для каркаса задействуется доска, прошедшая камерную сушку.

Когда выстраивается баня или дом с применением профилированного бруса, клиенту бесплатно предлагается сборка типа в «Теплый угол», а проемы дверей и окон профессионально усиливаются. При сотрудничестве с обозначенной компанией отсутствует какая-либо предоплата, в отношении каждого предлагаемого проекта действует калькулятор подсчета окончательной стоимости.

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