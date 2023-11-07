Лучший старт среди оригинальных проектов Wink.ru — "Слово пацана. Кровь на асфальте" Культура и отдых

За три дня и три часа новый сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) посмотрели в видеосервисе Wink.ru более 1 миллиона зрителей. Этот проект уверенно занял первое место по стартовым показателям в линейке Wink Originals за всю историю ее существования. Сериал по состоянию на 13 ноября получил одну из высших оценок зрителей Wink.ru — 9,5 балла (8,9 рейтинг "Кинопоиска") из 10-ти.

События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими "улицами" и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга? Путь к новой жизни для всех, кто тогда оказался под обломками времени, окажется долгим и болезненным.

"Слово пацана. Кровь на асфальте" — совместный проект онлайн-кинотеатров Wink.ru и START, а также канала НТВ. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" доступны с 9 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. Каждый четверг будет выходить по одной серии. Заключительный эпизод сериала станет доступен 21 декабря. На телеканале НТВ проект покажут в 2024 году.