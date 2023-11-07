Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового нижегородского гимна Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин встретился с автором выставки "Гуляя по старому Нижнему" Татьяной Виноградовой в Нижегородском манеже.

КАк сообщили в пресс-службе ЗСНО, Евгений Люлин и Татьяна Виноградова обсудили идею создания нового гимна для Нижегородской области на основе музыки Александра Касьянова.

Во встрече также приняли участие депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Выставка, созданная по мотивам книги Татьяны Виноградовой "Гуляя по старому Нижнему", рассказывает о жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX–XX веков.

"Татьяна Виноградова – это настоящая "берегиня" нашей истории. Автор более 200 публикаций, посвященных нашему городу и его культурному наследию. Я не знаю ни одного человека, который погружен в историю Нижнего Новгорода настолько глубоко. Выставка впечатляет, каждый экспонат хочется рассмотреть в деталях. Считаю, что экспозиция обязательна к посещению. Никто не сможет остаться равнодушным после увиденного. Благодаря ее работам чувствуется осязаемая связь времен", - отметил Евгений Люлин.

"Интересной особенностью книги "Гуляя по старому Нижнему" является то, что в ее основе лежит путеводитель 1896 года, созданный моим дедом. Вся история в книгах построена на его фактах. Выставка дополняет книгу, мы выходим за ее рамки и буквально оказываемся в другой эпохе. Здесь можно увидеть ее подлинные фото, экспонаты и видео. Каждый посетитель находит для себя что-то уникальное и интересное", - сообщила нижегородский краевед, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова.

Кроме того, на выставке был представлен гимн советского композитора, нижегородца Александра Касьянова, написанный для РСФСР, почти 80 лет назад, сразу после Великой Отечественной войны. Музыка так и не была использована по назначению. Это и стало одной из ключевых тем встречи парламентариев с краеведом. Татьяна Виноградова предложила создать на основе музыки Александра Касьянова гимн для Нижегородской области. Было предложено провести конкурс для нижегородцев на создание текста для музыки.

"Идею с гимном будем прорабатывать вместе с правительством Нижегородской области. Гимн Александра Касьянова нужно слышать, он интересный, вдохновенный, возвышающий. В нем слышится патина времени, которую можно почистить, но она создает свой шарм", - отметил Евгений Люлин.

Справка

Татьяна Виноградова достойно продолжает дело своих предков, которые внесли значимый вклад в развитие истории и культуры города. Её дед – Василий Иванович Виноградов – автор первого в истории Нижнего Новгорода путеводителя, прадед - протоиерей Иван Захарович Виноградов - более тридцати лет служил настоятелем в Благовещенском соборе. Родители Татьяны Павловны посвятили свою жизнь преподавательской деятельности.

Экспозиция создана по мотивам книги Татьяны Виноградовой, вышедшей в 2022 году "Гуляя по Старому Нижнему…". В книге описываются 14 маршрутов, пролегающих по историческим улицам Нижнего Новгорода: Большая Покровская, Варварская, Ильинская, Большая Печерская улицы, территория Благовещенского монастыря и одноименная площадь, Печерский монастырь, Нижегородский кремль и ярмарка, Канавино.

Нижегородцы могут посетить выставку в манеже Нижегородского кремля "Гуляя по старому Нижнему" до 28 января 2024 года.