Первая встреча общественного клуба "PRO Нижний", организованная энергохолдингом Эн+, прошла в столице Приволжья Общество

В Нижнем Новгороде прошла первая встреча дискуссионного клуба "PRO Нижний", организованная энергохолдингом Эн+. Участниками стали представители общественных организаций, бизнеса, специалисты в области культуры и урбанистики. Главной темой встречи стало развитие Автозаводского района. Само мероприятие состоялось на площадке Горьковского автозавода – в Музее истории ГАЗа.

"Сегодня мы собрали людей из разных сфер: искусство, спорт, туризм, крупный бизнес и малое и среднее предпринимательство, - отметила директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова. - Ценно, что нижегородцы были активно вовлечены в дискуссию. Мы услышали конкретные предложения. Люди хотят больше благоустроенных пространств в районе, говорили о точках притяжения Автозавода, создании его индивидуального кода. При этом важно, что нижегородцы давали понять, что готовы вносить личный вклад в преобразование района".

Стоит отметить, что и энергохолдинг Эн+, и Горьковский автозавод уже реализуют проекты на территории Автозаводского района и Нижнего Новгорода в целом. К примеру, в конце октября в рамках своей образовательной программы компания Эн+ на базе нижегородского Лицея №40 открыла современный мультимедийный центр "Мультилаб Эн+", оборудованный по последнему слову техники. Здесь школьники могут познакомиться с основами робототехники и 3D-моделирования, освоить инженерные специальности. Огромное внимание компания уделяет и экологическим вопросом. В частности, доброй традицией для Нижнего Новгорода стали мероприятия в рамках федерального проекта "360". Корпоративные субботники, очистка озер, сбор мусора на берегах городских водоемов – вот лишь малая часть волонтерских проектов компании. Также в Нижнем Новгороде Эн+ и ГАЗ проводят фестиваль "На лыжи!", в котором участвуют как олимпийские чемпионы, так и простые любители спорта.

Трудно переоценить и значение проектов Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. В 2021 году компания запустила масштабную программу развития территорий "Новый социальный вектор" (НСВ). За три года на реконструкцию и обновление объектов в рамках программы ГАЗ направил 2,3 млрд рублей. Благодаря этой программе были модернизированы или построены с нуля множество социальных объектов. Среди них муниципальный спорткомплекс "Чайка", Музей истории ГАЗ, Дом ветеранов ГАЗ, несколько спортивных объектов и другие проекты.

"Проект "Новый социальный вектор" может реализовываться только благодаря постоянному обмену идеями и мыслями с жителями города. Важно, что люди не просто высказывают свои предложения, но и хотят активно участвовать в реализации программы. Мы встретили единомышленников, которые являются экспертами в той или иной теме. Жители вместе с нами будут развивать важные для нижегородцев направления и проекты, - подчеркнула руководитель направления "Внутренние коммуникации, социальные и медиапроекты" "Группы ГАЗ" Татьяна Эндеко.

В ходе первой встречи клуба прозвучало множество новых идей и предложений от активных нижегородцев. Кто-то обратил внимание на недостаточное число спортивных объектов, кто-то – заговорил о необходимости визуального преображения Автозавода, а кто-то – попросил не сбавлять темпы благоустройства района.

"Любые реальные дела начинаются с обсуждений. И чем детальнее и подробнее были обсуждения, тем более эффективными будут результаты, - уверен заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов. - Как говорится, вначале было слово. И сегодня это слово прозвучало. Была озвучена масса предложений, был своеобразный мозговой штурм. И это хорошая основа для того, чтобы проанализировать, составить дорожные карты, выбрать приоритеты, обеспечить финансирование и реализовать их в последующие годы".



Вместе с тем представители туристической отрасли отметили огромный потенциал Автозаводского района для развития туристической индустрии. Если центр Нижнего Новгорода уже стал центром притяжения для гостей из других регионов, то Автозавод пока недооценен.

"В районе проживает почти 300 тысяч человек, и он считается городом в городе, поэтому особенно важно его развивать, - считает руководитель АНО "Нескучный Нижний" Александра Шарова. - На многих территориях мы можем наблюдать инфраструктурные изменения в лучшую сторону, и здесь важно Автозаводскому району поддерживать ускоренный темп развития".

Прошедшее заседание стало первым в череде встреч, которые будут организованы дискуссионным клубом "PRO Нижний". Концепция создания клубов, где жители разных профессий и сфер деятельности будут встречаться на одной площадке для появления новых решений, созвучна идеям основателя Эн+ Олега Дерипаски. Общественный деятель не раз говорил, что для развития регионов необходимо придерживаться открытости и установления доверительных отношений между всеми заинтересованными сторонами — государством, бизнесом и городским сообществом. В настоящее время у энергохолдинга Эн+ уже есть опыт создания подобных клубов в других регионах - Красноярске, Иркутске и Братске. Все они уже доказали свою эффективность. Теперь очередь за нижегородской площадкой.