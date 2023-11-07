Более 80 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода от размещения НТО Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Гордуме Нижнего Новгорода 13 ноября состоялось очередное заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. В ходе мероприятия депутаты обсудили текущую деятельность по размещению нестационарных торговых объектов на территории областного центра.

Директор департамента развития предпринимательства и инвестиций Наталия Федичева рассказала, что в соответствии со схемой размещения НТО, в городе предусмотрено 2279 мест. В эту цифру включены 1773 объекта для круглогодичной торговли - таких как киоски и павильоны, ещё 323 – это сезонные НТО, 173 – прилегающие кафе.

Администрация заключила с предпринимателями 1593 договора на размещение НТО. На начало ноября в бюджет города от них поступило более 80 млн рублей, что выше планового показателя.

Ведомство проводит контрольные обследования: соответствуют ли НТО требованиям договоров на размещение. В результате было составлено 886 актов и начислено 1,8 млн рублей штрафов.

Также в ходе заседания депутаты ознакомились с результатами реализации муниципальной программы "Развитие экономики города Нижнего Новгорода" за истекшие 9 месяцев.

Председатель постоянной комиссии Сергей Пляскин уточнил, что по итогам 2023 года доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города прогнозируется в размере 15% - это выше показателя прошлого года.