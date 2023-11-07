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Общество

Нижегородские НКО могут подать заявки на размещение социальной рекламы в интернете в 2024 году

14 ноября 2023 09:26  [58] Общество

Институт развития интернета (АНО "ИРИ"), выполняющий функции Оператора социальной рекламы, начал прием заявок на размещение социальной рекламы некоммерческих организаций в сети Интернет.

Заявки должны соответствовать одному из 12 тематических направлений конкурса, в том числе: оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, изменение отношения общества к людям с ОВЗ, развитие внимания к пожилым людям, поддержка семей участников СВО и профилактика социального сиротства, развитие волонтерства и другие. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте конкурса: https://соцреклама.ири.рф/.

"С 2021 года Институт развития интернета получил более 600 заявок на участие в конкурсе соцрекламы, победителями стали 108 проектов, о которых узнали миллионы россиян. Заметным фактором, который нельзя упускать из виду, является рост уровня проработки проектов и их визуальной и креативной составляющей. Важно, что это влияет не только на проекты в рамках конкурса, но и в целом на социальную рекламу, которая выходит в стране. Радует, что за два года работы мы видели проекты на разные социально значимые темы. Мы уверены, что наш конкурс помогает НКО более эффективно доносить информацию о своих инициативах до общества", - отметил заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков.

Заявки принимаются на сайте: соцреклама.ири.рф до 5 декабря 2023 года. В марте 2024 года будут объявлены победители, которые получат возможность размещения своей социальной рекламы на партнерских ресурсах ИРИ с апреля по сентябрь 2024 года. 

Для участия в конкурсе каждой команде НКО необходимо изучить документы для заполнения заявки, включая Положение о конкурсе, которые также размещены на сайте оператора социальной рекламы. Принимаются в том числе проекты, нацеленные на повышение уровня знания и изменение отношения общества в контексте социальных проблем и тематик.

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