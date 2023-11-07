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Общество

Молодогвардейцы организовали обучение по работе с БПЛА для нижегородских студентов

14 ноября 2023 10:53  [68] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В нижегородском Штабе общественной поддержки "Единой России" для студентов прошло обучение по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Занятие состоялось в рамках курса начальной военной подготовки "Бравый легион" - проекта регионального отделения "Молодой Гвардии".  

"В нынешних реалиях умение пользоваться БПЛА считается полезным навыком. Как показала практика, данная техника максимально востребована, особенно в зоне специальной военной операции. Управление беспилотным летальным аппаратом это не только новые знания, но и умение, которое понадобится в будущем в различных сферах", - сказал руководитель проекта Александр Денисов.

Занятие провел руководитель Приволжского филиала авиационного учебного центра им. Героя СССР летчика-космонавта И.П. Волка, инструктор по БПЛА ДОСААФ России по Нижегородской области Александр Челышев.

Он рассказал участникам историю возникновения БПЛА, представил различные виды беспилотников, их функционал, продемонстрировал полет дронов. Участники смогли ознакомиться с уникальными беспилотными комплексами, такими как аграрный дрон для опрыскивания полей, а также аппаратом, способным поднять вес более 20 килограмм. 

"Тема беспилотников в настоящее время востребована, по реакции ребят было видно, что коптеры и перспективы их развития очень востребованы не только в военных целях, но и в гражданской сфере. Прошедшая встреча была интересной и полезной для обеих сторон, молодежь задавала вопросы по существу. Надеюсь, активисты подхватят идею развития данного направления и внесут свой вклад в распространение знаний о БПЛА или даже в создание перспективных образцов", - подчеркнул Александр Челышев.

Ребята получили не только теоретические знания, но и на практике поработали с БПЛА.

"Занятия позволяют получить практические навыки по управлению беспилотниками. В дальнейшем, возможно, кто-то из молодых активистов сможет применить эти знания в военной службе. На "гражданке" приобретенные компетенции позволят участвовать в поиске заблудившихся в лесу людей или доставлять грузы в случае ЧС и во многих других операциях и мероприятиях", - отметил важность проекта руководитель отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Нижегородской области Роман Зыков.

Проект "Бравый легион" реализуется при  грантовой поддержке федерального агентства "Росмолодежь". В рамках курса обучение пройдут 50 студентов НИУ РАНХиГС, желающих получить компетенции в области начальной военной подготовки. Проект предусматривает несколько направлений: обучение по работе с БЛПА, мастер-класс по сброске и оснастке БПЛА, конференция с участником СВО, первая медицинская помощь, обучение сборке и разборке автомата, стрельба в тире. Заключительным мероприятием станет игра в страйкбол для двух отличившихся команд.

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Теги:
Единая Россия Молодежь
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