Типичные проблемы с частотными преобразователями

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Работа с преобразователем частот (ПЧ) периодически приводит к возникновению проблем. Сбои происходят при настройке и эксплуатации оборудования.

После возникновения ошибок устройство чаще всего перестает работать, но в некоторых ситуациях выдает сообщение о неисправности и продолжает действовать. Иногда работа продолжается до полной поломки ПЧ или возгорания.

Рассмотрим основные варианты ошибок частотного преобразователя и действия пользователя.

Перегрузка по току

В такой ситуации на дисплее возникает надпись Over Current. Это означает, что допустимое значение выходного тока ПЧ превышено. Когда такое сообщение появляется при первом пуске прибора, проверьте, соответствует ли номинальный ток ПЧ реальному току двигателя. Вполне вероятно, что в оборудовании произошло замыкание. В ряде приборов такая ошибка имеет три разновидности: перегрузки при разгоне, торможении или работе на обычной скорости.

Перегрузка

Сообщение: Overload или OL. Фактически дублирует предыдущее. Возможно, сработала внутренняя тепловая защита или превышена механическая нагрузка на оборудование. Лимит перегрузки устанавливают в процессе настройке ПЧ, при этом задают уровень тока и скорость реакции в секундах.

Повышение напряжения

Сообщение: Over Voltage. Возникает, когда напряжение выше допустимого порога. Такая ошибка появляется в процессе торможения, когда двигатель работает в режиме выработки электроэнергии. Проблема решается увеличением времени торможения или применением тормозного резистора.

Низкое напряжение

Сообщение: Low Voltage. Появляется, если напряжение падает ниже допустимого порога. Причины — низкое сетевое напряжение, отключение одной фазы.

Перегрев

Сообщение: Over Heat. Означает, что ПЧ разогрелся выше допустимой температуры. Проверьте работу внутренних вентиляторов устройства или прочистите ПЧ сжатым воздухом. Важно также позаботиться об отводе тепла от прибора.

Другие неисправности

Выше указаны основные ошибки ПЧ. На практике таких ситуаций больше, при этом не всегда на экране возникают сообщения об ошибках. Такое бывает, когда есть проблемы с питанием или возникли фатальные сбои в работе прибора.

Перечислим такие ситуации:

Не запускается электродвигатель. Необходимо проверить питание, цепи запуска, способ настройки частоты. Это делается с панели управления. Скорость задают с внешнего источника.

Неправильное направление вращения. Исправляют аппаратным способом — меняют фазы питания электродвигателя на выходе. Можно исправить программным способом через меню Forward/Reverse.

Слишком низкая/высокая скорость. Скорее всего, неверно задана частота или нагрузка на двигатель превышает допустимые значения.

Кроме того, могут возникнуть трудности с разгоном/торможением. Возможно, срабатывает опция ограничения тока при разгоне или неправильно подключен тормозной резистор.

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