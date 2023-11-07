"ЦИПР" и нижегородское правительство представят новые технологии на международной выставке в Китае Бизнес

"ЦИПР" совместно с правительством Нижегородской области примут участие в крупнейшей технологической выставке Китая China Hi-Tech Fair, которая пройдет с 15 по 19 ноября 2023 года в городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает пресс-служба ЦИПР.

На совместном стенде будут представлены инновационные российские решения госкорпорации "Росатом", оператора электродвижения и сети зарядных станций Hyper, ключевых нижегородских компаний в сфере разработки программного обеспечения. Также в состав российской делегации войдут представители Ростелекома, "Группы Астра", ДОМ.РФ, Фирмы 1C и "Гознак".

Выстраивание эффективных взаимоотношений в сфере цифровых технологий между странами БРИКС является одной из важных тем деловой программы конференции "ЦИПР". Участие в China Hi-Tech Fair направлено на усиление межстрановой кооперации, укрепление отношений и продвижение российских решений на внешних рынках.

Одним из приоритетных направлений на конференции "ЦИПР-2024", которая традиционно пройдет в Нижнем Новгороде, станет расширение международного сотрудничества и тесное взаимодействие со странами БРИКС и БРИКС+ в вопросах развития и кооперации усилий в высокотехнологичных отраслях. В частности, в выставочной экспозиции будет представлен блок с решениями стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС и БРИКС+.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для региона сегодня очень важно сотрудничество с представителями международной ИТ-отрасли.

"Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню развития ИТ-отрасли. У нас много сильных компаний, успешно справляющихся с новыми вызовами и расширяющих свои возможности. Вместе с этим поиск и привлечение новых партнеров важно для дальнейшего развития. На это есть серьезный запрос ИТ-сообщества. China Hi-Tech Fair станет отличной площадкой для укрепления уже имеющихся контактов и формирования новых. У региона есть что предложить партнерам – от сравнительно небольших совместных проектов до таких стратегических инициатив, как создание ИТ-кампуса мирового уровня", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Ежегодно на конференции "ЦИПР" ведущие технологичные компании страны презентуют свои новейшие решения. Конференция активно масштабируется, не только выходя за рамки формата бизнес-мероприятия, но и расширяя свое географическое присутствие, в том числе за счет интеграции в международные мероприятия. В начале 2023 года мы посетили Китай, в рамках ЦИПР-2023 обсуждали цифровую кооперацию стран БРИКС, в ноябре организуем бизнес-выезд на крупнейшую китайскую выставку. Участие в China Hi-Tech Fair – это возможность выстраивания диалога с международным сообществом и увеличения экспортного потенциала российских продуктов", – прокомментировала участие российской делегации директор конференции "ЦИПР" Ольга Пивень.

На стенде "ЦИПР" и правительства Нижегородской области можно будет ознакомиться с каталогом решений госкорпорации "Росатом", посвященных ядерной медицине, технологиям опреснения и выработке чистой энергии, flow платформой для электромобилей от Hyper, позволяющей управлять транспортными потоками и оптимизировать нагрузку на зарядные станции, а также решениями и разработками ведущих нижегородских компаний.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) – главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики. Ежегодно проходит в Нижнем Новгороде при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания "ОМГ".

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023"