Стоит ли покупать комнату в коммуналке в Москве?

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Купить комнату в коммуналке в Москве может каждый. Но стоит это делать или нет? Вопрос довольно сложный и только специалисты могут ответить на него правильно.

К выбору стоит подходить внимательно. На Циан можно найти немало интересных вариантов и проконсультироваться со специалистами, которые обязательно помогут принять правильное решение и подберут варианты, которые будут соответствовать всем заявленным требованиям.

Несмотря на то, что рынок жилья довольно обширный, многие до сих пор обращают внимание на коммунальные квартиры и покупают в них комнаты. И в этом нет ничего удивительного, потому что далеко не все располагают крупной суммой. Если бюджет небольшой и не хочется влезать в долги, то на комнату в коммуналке обязательно стоит обратить внимание. В Москве спрос на них растет, и эксперты считают, что и в будущем желающих станет намного больше.

Стоит ли покупать комнату в коммуналке?

Сразу же отбрасывать этот вариант не стоит. Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит внимательно изучить все плюсы, а их немало.

Инвестиция, которая доступна каждому

Многие люди приобретают комнаты в коммуналках по той причине, что хотят ее в дальнейшем сдавать. Данный вариант инвестирования действительно заслуживает внимания.

Если есть свободные средства и не получается купить полноценную квартиру, хоть и однокомнатную, стоит присмотреться к коммуналке.

Изменения на рынке никаким образом не сказываются на коммуналках

Спрос на коммуналки был обоснованным и последние изменения на рынке очень сильно подстегнули покупателей снова обратить на них внимание. Специалисты считают, что доходы населения сильно снизились и далеко не каждый может позволить себе купить полноценную квартиру. К тому же, люди не хотят влезать в долги, т.к. не уверены в завтрашнем дне.

К примеру, человек планировал купить квартиру-студию. У него были деньги на первоначальный взнос и банк практически одобрил ипотеку. Но произошло сокращение, и он лишился работы. Банку не объяснишь, что он не планирует сидеть без дела. В такой ситуации не стоит откладывать деньги на черный день, а лучше вложить их в комнату в коммуналке и сдавать ее.

Отличная возможность получить прописку в столице

Приобрести недвижимость в столице под силу только единицам. Но если удалось накопить на комнату, то обязательно стоит брать, потому что появится возможность прописаться в собственном жилье.

Жизнь в коммуналке не так плоха, как многим кажется. Собственное жилье позволяет экономить на съеме и откладывать эти деньги на покупку полноценной квартиры.

До сих действуют программы, которые позволяют переселиться в квартиры, выделяемые государством. Если попасть под расселение, то можно будет получить квартиру-студию в столице или перебраться в область, но там уже можно будет рассчитывать на двухкомнатную квартиру.

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