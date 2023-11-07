Лучших рабочих выбрали на выксунском заводе ОМК Бизнес

Фото: ОМК

Группа ОМК в девятый раз провела среди рабочих своего крупнейшего завода в Выксе конкурс профмастерства "Профессионал". Экспертное жюри выбрало лучших рабочих в 12 номинациях. Победителями и призерами стали 54 сотрудника разных профессий, которые получили денежную премию от 50 до 20 тысяч рублей каждый в зависимости от занятого места. Всех конкурсантов чествовали на торжественной церемонии в ДК имени Лепсе.

В этом году в конкурсе появились новые номинации. Например, впервые оценивали мастерство сотрудников-универсалов, которые могут работать сразу по нескольким профессиям. Оценивали командную работу: в нескольких номинациях сотрудники соревновались по двое (локомотивное звено) и по трое (звено по грузоподъемным механизмам). Также определили лучшую команду наставников по рабочей профессии.

На отборочном этапе эксперты проверяли теоретические знания по профессии через тестирование, собеседование или бизнес-симуляцию. В финале конкурса, куда прошли 175 рабочих, конкурсанты уже демонстрировали свои навыки на практике. Работу финалистов оценивали почти 60 экспертов-работников выксунского завода ОМК, в том числе и победители "Профессионала" прошлых лет.

Антон Фадеев, вальцовщик стана горячей прокатки, победил сразу в двух номинациях: как универсал среди технологов и в составе команды наставников по рабочей профессии. "Эмоции переполняют! Из конкурса особенно запомнился переход на совершенно новые технологии, о которых я ничего не знал. Выбора у меня не оставалось − нужно было во всем разобраться. Погрузился в них и все получилось. В следующем конкурсе планирую заявиться во всех возможных номинациях, ведь нет предела совершенству и есть к чему стремиться", — рассказал победитель.

Михаил Кальщиков, электрогазосварщик бригады по ремонту механического оборудования, стал лучшим универсалом в ремонтах. "По сути во время задания мы выполняли свою ежедневную работу, поэтому сложностей лично у меня не возникло. Я пришел на "Профессионал" чтобы доказать самому себе, что смогу завоевать победу", — поделился Михаил.

В этом году впервые к конкурсантам в общем зачете присоединились студенты Выксунского металлургического колледжа имени А.А. Козерадского, Павловского автомеханического техникума имени И.И. Лепсе и Сосновского агропромышленного техникума. В финал вышли восемь человек, среди которых победители областных конкурсов профмастерства и лучшие студенты курса. Трое студентов есть и среди заводчан — юные металлурги, которые совмещают обучение в колледже и работу на предприятии.

"Мы проводим конкурс "Профессионал", чтобы отметить лучших рабочих, отдать дань уважения человеку труда, без которого не будет работать ни одно производство. Компетенции и статус рабочих с каждым годом становятся все выше, и это отражается на нашем конкурсе. Для современных высококвалифицированных рабочих, которые зачастую владеют несколькими профессиями, быстро учатся новым технологиям, умеют работать в команде, мы вводим новые номинации. И наши сотрудники блестяще справляются с теми заданиями, которые мы для них готовим. В этом году на конкурс заявились почти 350 человек. Благодарю каждого за инициативу и готовность развиваться и расти, ведь даже участие в подобном конкурсе профмастерства — уже большой шаг к дальнейшему карьерному росту. Победители прошлых лет, из которых у нас "выросло" немало экспертов, это лишь подтверждают", — отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.