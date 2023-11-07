Группы для детей с ОВЗ появятся в трех новых детсадах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Группы для детей с ограниченными возможностями здоровья появятся в трех новых детских садах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, в новом корпусе детсада №369 организуют группы для детей с расстройством аутистического спектра и с задержкой психического развития, а в детских садах № 232 и 184 – для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Всего в детсадах Нижнего Новгорода сейчас работает 254 группы компенсирующей и 54 – комбинированной направленности.

Юрий Шалабаев отметил, что такие группы помогают ребятам учиться общаться, дружить и вести обычную детскую счастливую жизнь.

Ранее сообщалось, что игровое изучение экономики внедрили в детсаду №62 Автозаводского района.