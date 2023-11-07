Владимир Тарасов: "Проект "Старшее поколение" за десять лет объединил тысячи нижегородцев серебряного возраста" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Федеральный проект "Старшее поколение" партии "Единая Россия" стартовал десять лет назад. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, прошло в Штабе общественной поддержки. На празднике собрались активисты проекта, депутаты, представители общественных организаций.

Как отметил в своем поздравлении региональный координатор партпроекта, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, за эти годы проект поменял к лучшему жизнь многих нижегородцев старшего поколения, объединил тысячи единомышленников. Сегодня "Старшее поколение" – это сообщество активных, неравнодушных людей, которые занимаются саморазвитием, открывают новые возможности, помогают другим, участвуют в общественной жизни.

"Мы вместе с вами провели уже очень много мероприятий для старшего поколения и будем проводить еще больше. Несмотря на ваш возраст, вас трудно назвать пожилыми людьми, вы действительно старшее поколение, у которого есть чему поучиться. Вы всегда готовы прийти на помощь, дать совет. В вашей активности и кроется секрет долголетия. Вы являетесь примером для нашей молодежи: как себя вести, как жить правильно, быть всегда на позитиве и с улыбкой встречать новый день. Я желаю вам и дальше идти такой дружной командой, готовой поддержать в любую минуту. Желаю вам здоровья, счастья, удачи и быть на острие всех событий, не теряйте оптимизма!", - обратился к активистам проекта Владимир Тарасов.

За десять лет реализации в Нижегородской области проект охватил различные сферы жизни людей старшего поколения: здоровье, образование, досуг, волонтерство и другие. Особое внимание всегда уделялось связи поколений и участию активистов в патриотическом воспитании молодежи. Среди наиболее масштабных и значимых мероприятий – областная спартакиада пенсионеров, компьютерный чемпионат, фестиваль хоров ко Дню Победы, фестиваль "Исконь", проект "Мост дружбы" с пенсионерами из Харцызска.

"За десять лет проект набрал силу, опыт, энергию для того, чтобы быть по-настоящему полезным для людей старшего поколения. И с каждым годом он привлекает все больше и больше участников. И они объединяются не только по каким-то творческим интересам, хобби, а становятся по-настоящему сильным и полезным ресурсом общества. Важно, что за эти годы появилось много новых направлений. Желаю проекту и дальше развиваться, идти в ногу со временем, современными тенденциями, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя уверенно, и активное здоровое долголетие стало нормой жизни для всех", - отметила руководитель регионального Центра "серебряного" волонтерства, директор благотворительной общественной организации "Забота" Наталья Симонова.

В день десятилетия "Старшего поколения" активистка проекта Нинэль Яковлевна Шаталина отметила двойной праздник – ей исполнилось 85 лет.

"Главное в проекте – это связь с людьми. Многие, уходя на пенсию, остаются «за бортом», замыкаются в четырех стенах, в домашнем хозяйстве. А благодаря проекту нас приглашают на встречи, экскурсии, мастер-классы, разные интересные и полезные мероприятия. И мы очень благодарны, что можем быть активными, узнавать что-то новое, участвовать в жизни нашего города", - поделилась пенсионерка.

На торжественном мероприятии активистам проекта были вручены благодарственные письма от "Единой России". Творческим подарком стал концерт от педагогов музыкальной школы №2 Сормовского района и самих участников.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".