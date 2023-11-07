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Бизнес

ВТБ запустил две новые опции для ведения международного бизнеса

14 ноября 2023 14:45  [116] Бизнес

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ВТБ запустил для новых клиентов среднего и малого бизнеса − участников внешнеэкономической деятельности две дополнительные опции к пакетам услуг РКО "ВЭД.Валюта" и "ВЭД.Рубли". Это комплексные решения для расчетов в рублях и национальных валютах дружественных стран с консалтинговыми услугами и льготными условиями обслуживания ВЭД.
 
Опция "ВЭД.Валюта" обеспечивает клиентам скидку 50% на открытие и бесплатное обслуживание валютного счета, а также специальные условия конверсионных операций и переводов во всех основных национальных валютах дружественных стран: китайские юани, белорусские рубли, казахстанские тенге, индийские рупии, вьетнамские донги, армянские драмы, азербайджанские манаты, иранские риалы, дирхамы ОАЭ. "ВЭД.Рубли" предусматривает бесплатные трансграничные переводы в рублях. Обе опции включают сниженную комиссию за валютный контроль, бесплатные консалтинговые услуги и сервисы для комфортного ведения международного бизнеса: "Монитор ВЭД", "Экспертиза контракта ВЭД", "Постановка на учет контракта по скан-копии". Получать краткие справки о контрагенте в рамках услуги "Проверка зарубежного партнера" можно со скидкой 50%.
 
Подключение дополнительных опций "ВЭД.Валюта" и "ВЭД.Рубли" доступно новым клиентам, открывшим счет в ВТБ и подключившим один из трех пакетов услуг: "Самое важное", "Все включено" и "Большие обороты". Клиенты могут подключить как одну, так и две опции одновременно, в зависимости от потребностей и особенностей бизнеса. Для этого достаточно указать их в заявлении на открытие счета при выборе пакета услуг.
 
"Цифровая экосистема ВЭД ВТБ включает сервисы для работы на всех этапах внешнеэкономической деятельности, консалтинговые услуги, прямые SWIFT-независимые расчеты с использованием уникальной платежной инфраструктуры банка и многое другое. Мы стремимся предоставить высокое качество обслуживания международных сделок любого формата − от первых пробных контрактов до масштабных многолетних проектов, внимательно следим за потребностями клиентов, особенно на фоне глобальных изменений, и формируем комплексные предложения для эффективной работы на международном рынке. Новые опции объединяют самые востребованные операции, продукты и услуги и позволяют не только получить набор необходимых инструментов для старта и развития бизнеса, но и заметно экономить на ведении ВЭД", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
 
Новые предложения для участников ВЭД расширили линейку дополнительных опций к пакетам услуг для бизнеса, которые позволяют увеличить объем операций, не переплачивая за пакет следующего уровня, или получить отдельные продукты и сервисы на специальных условиях. Клиентам также доступны опции для увеличения числа платежей, переводов на счета физлиц, повышения лимита на снятие наличных и внесения средств сверх него, а также оформления ВТБ-кассы в рассрочку.
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Новые опции ВЭД доступны при открытии счета и подключении пакетов услуг «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты».
Опция «ВЭД. Валюта»**: стоимость опции 2 890 рублей в месяц. Открытие и ведение счета в ин. валюте: открытие счета со скидкой 50%, ведение счета − бесплатно. Валютный контроль − 0,1%*, мин. 10$, макс. 2000$, переводы в ин. валюте − 0,15%*, мин. 20$, макс. 250$. Дополнительные услуги для ВЭД: Монитор ВЭД (Стандартная подписка) – бесплатно, постановка на учет контракта без заполнения форм – бесплатно, Онлайн декларирование – бесплатно, Проверка контрагента − скидка 50% от стоимости*
Опция «ВЭД. Рубли»: стоимость опции 1 490 рублей в месяц. Валютный контроль − 0,1 %*, мин. 10$, макс. 2000$, трансграничные переводы в рублях – бесплатно. Дополнительные услуги для ВЭД: Монитор ВЭД (Стандартная подписка) – бесплатно, постановка на учет контракта без заполнения форм – бесплатно, Онлайн декларирование – бесплатно, Проверка контрагента - скидка 50% от стоимости*
* дополнительно взимается НДС
**Условия опции «ВЭД. Валюта» распространяются на операции в следующих иностранных валютах: китайские юани, белорусские рубли, казахстанские тенге, индийские рупии, вьетнамские донги, армянские драмы, азербайджанские манаты, иранские риалы, дирхамы ОАЭ.
Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8-800-200-77-99, в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и на сайте vtb.ru (0+).

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Теги:
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