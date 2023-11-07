Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 ноября 2023 09:24  [83] Праздничная подсветка к юбилею Роскомнадзора появится на телебашне Нижнего Новгорода
14 ноября 2023 19:05  [286] Центробанк предлагает установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов
14 ноября 2023 18:52  [267] Финансирование содержания реки Борзовки в Нижнем Новгороде будет увеличено
14 ноября 2023 18:40  [251] Вакцинацию против гриппа прошли 43,6% жителей Нижегородской области
14 ноября 2023 17:39  [287] Нижегородке Вере Романовской вручили премию "Профессор года-2023"
14 ноября 2023 17:12  [238] РЭО создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники
14 ноября 2023 16:46  [341] Индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%
14 ноября 2023 15:52  [244] ФАС заинтересовалась ценообразованием на куриные яйца в России
14 ноября 2023 15:13  [244] ГУ ФССП по Нижегородской области примет участие в Дне правовой помощи детям
14 ноября 2023 15:02  [279] Жители региона смогут могут оформить процедуру внесудебного банкротства через МФЦ Нижегородской области
Общество

Праздничная подсветка к юбилею Роскомнадзора появится на телебашне Нижнего Новгорода

15 ноября 2023 09:24  [83] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Праздничная подсветка к юбилею Роскомнадзора появится на телебашне Нижнего Новгорода 15 ноября. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, в этот день нижегородцы и гости региона смогут увидеть на главной телебашне архитектурно-художественную подсветку, посвященную 30-летию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Официальная символика ведомства станет главной темой видеосценария, воплощенного на нижегородской телебашне.

Также нижегородцы смогут увидеть российский триколор и залпы светового салюта.

Кроме того, на подсветке будет отображаться бегущая строка "Роскомнадзору – 30 лет".

Праздничное оформление нижегородской телебашни можно будет наблюдать с 18.00 до 22.00.

Как отметил и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, сейчас сфера связи и телекоммуникаций является одной из самых динамично развивающихся. Он также добавил, что за 30 лет специалистами Роскомнадзора проведена огромная работа, направленная на формирование высоких отраслевых стандартов качества оказания услуг, на содействие информационному благополучию граждан.

"Во многом именно благодаря профессионализму наших коллег из Управления Роскомнадзора по ПФО, их готовности к открытому диалогу с представителями СМИ, операторами и вещателями создаются благоприятные условия для развития медиарынка как в Приволжском федеральном округе, так и в нашем регионе", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что праздничную иллюминацию запустят на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народного единства.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники телебашня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph