Праздничная подсветка к юбилею Роскомнадзора появится на телебашне Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Праздничная подсветка к юбилею Роскомнадзора появится на телебашне Нижнего Новгорода 15 ноября. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, в этот день нижегородцы и гости региона смогут увидеть на главной телебашне архитектурно-художественную подсветку, посвященную 30-летию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Официальная символика ведомства станет главной темой видеосценария, воплощенного на нижегородской телебашне.

Также нижегородцы смогут увидеть российский триколор и залпы светового салюта.

Кроме того, на подсветке будет отображаться бегущая строка "Роскомнадзору – 30 лет".

Праздничное оформление нижегородской телебашни можно будет наблюдать с 18.00 до 22.00.

Как отметил и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, сейчас сфера связи и телекоммуникаций является одной из самых динамично развивающихся. Он также добавил, что за 30 лет специалистами Роскомнадзора проведена огромная работа, направленная на формирование высоких отраслевых стандартов качества оказания услуг, на содействие информационному благополучию граждан.

"Во многом именно благодаря профессионализму наших коллег из Управления Роскомнадзора по ПФО, их готовности к открытому диалогу с представителями СМИ, операторами и вещателями создаются благоприятные условия для развития медиарынка как в Приволжском федеральном округе, так и в нашем регионе", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что праздничную иллюминацию запустят на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народного единства.