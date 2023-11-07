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Общество

Мемориальную доску герою Николаю Бархатову открыли в нижегородском лицее №40

15 ноября 2023 10:34  [98] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В лицее №40 Нижнего Новгорода открыли мемориальную доску Николаю Бархатову, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации района.

На церемонию открытия памятного знака собрались родственники, учителя и учащиеся лицея, а также глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев и военный комиссар Советского и Нижегородского района Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов. 

Алексей Рыболовлев отметил, что Николай является примером для подрастающего поколения, память о котором всегда будет жить в сердцах его соотечественников.

"Николай Бархатов родился в Нижнем Новгороде и учился в лицее №40. Он был настоящим героем, мужественным и храбрым человеком, для которого на первом месте стоял воинский долг. Подвиг Николая навсегда будет вписан в историю нашей страны, вместе с подвигами других нижегородцев – наших земляков", - сказал глава района.

Память героя почтили минутой молчания, после чего присутствующие возложили цветы к мемориальной доске. 

Ранее мемориальную доску герою Сергею Бусарову открыли в школе №24 Нижнего Новгорода.

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Теги:
Память СВО Школы
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