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Культура и отдых

Выставка старинных изображений Нижнего Новгорода открылась в Русском музее фотографии

15 ноября 2023 11:16  [78] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка старинных изображений Нижнего Новгорода "Город длиной в человеческую жизнь" открылась в Русском музее фотографии. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Нижегородцы и гости города смогут увидеть редкие иллюстрации нижегородских фотографов прошлого. Всего экспозиция включает порядка 60 работ 1870-1960-х годов из фондов музея.

В центре выставки Нижний Новгород и его самые главные  исторические площади: Благовещенская (сейчас площадь Минина), Острожная (сейчас пл. Свободы) и Ново-Базарная (сейчас площадь Горького).   

Как отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, без посещения данной экспозиции невозможно представить разговор о старом Нижнем.

Ряд работ, включенных в экспозицию, переданы профессором кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяной Виноградовой. Среди авторов такие известные фотомастера прошлого, как Андрей Карелин, Максим Дмитриев, Василий Зевеке, Нисон Капелюш, Владимир Войтенко, Виктор Бородин. Ряд авторов представленных фотографий неизвестен.

Выставка будет доступна для посещения до 21 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "Без барьеров" откроется в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода.

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Теги:
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