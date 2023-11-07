Управляющие компании погасили многомиллионные долги перед "ТНС энерго НН" после возбуждения уголовных дел Бизнес

Гарантирующий поставщик электроэнергии принимает все возможные меры по взысканию задолженности за электроэнергию с управляющих компаний-должников. В некоторых случаях компания вынуждена идти на крайние меры – обращаться в правоохранительные органы.

Так, многомиллионные долги за электроэнергию привели к возбуждению уголовных дел по статье 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана в отношении руководителей двух управляющих компаний Нижнего Новгорода – ООО "Имидж управление" и ЗАО "ЖУК".

В ходе расследования было установлено, что управляющие компании расходовали плату за электроэнергию, поступающую от собственников квартир, на цели, далекие от оплаты услуг ресурсоснабжающей организации и погашения задолженности за электроэнергию.

Руководители обеих управляющих компаний полностью признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений и погасили причиненный гарантирующему поставщику ущерб. Кроме того, ими добровольно в полном объеме были оплачены просроченная задолженность управляющих компаний по другим периодам и договорам энергоснабжения, текущие платежи, пени и судебные издержки, не входящие в предмет расследования по уголовном делам. В итоге энергосбытовой компании возвращены денежные средства за электроэнергию в размере 26 млн рублей.

Учитывая обстоятельства, в суде "ТНС энерго НН" дало согласие на прекращение судом уголовных дел в связи с примирением сторон. В 2023 году оба уголовных дела прекращены.

"ТНС энерго НН" призывает управляющие компании Нижегородской области оплачивать электроэнергию своевременно и в полном объеме, не допускать нецелевого использования платежей за коммунальные услуги. Если управляющая компания стала фигурантом уголовного дела из-за долгов за электроэнергию, гарантирующий поставщик всегда готов к двухстороннему диалогу. В случае полной оплаты задолженности и пени возможно примирение сторон и прекращение уголовного процесса.