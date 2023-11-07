Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
15 ноября 2023 12:02  [103] Управляющие компании погасили многомиллионные долги перед "ТНС энерго НН" после возбуждения уголовных дел
14 ноября 2023 18:30  [228] Группа ВТБ: в дни распродаж 11.11 траты россиян выросли на 13%
14 ноября 2023 16:15  [270] ВТБ: в России растет спрос на инвестиционное золото
14 ноября 2023 14:45  [253] ВТБ запустил две новые опции для ведения международного бизнеса
14 ноября 2023 13:12  [253] Лучших рабочих выбрали на выксунском заводе ОМК
14 ноября 2023 12:32  [380] "ЦИПР" и нижегородское правительство представят новые технологии на международной выставке в Китае
13 ноября 2023 15:55  [382] МегаФон провел тестирование российской мобильной операционной системы
13 ноября 2023 10:34  [456] Управляющий директор "ТНС энерго НН" приняла участие в I профессиональной коллегии Группы компаний "ТНС энерго"
13 ноября 2023 09:50  [392] Нижегородский Минпром организует выездное совещание в Кулебаках
10 ноября 2023 18:04  [611] Гостиницу планируется построить в районе Гребного канала
Бизнес

Управляющие компании погасили многомиллионные долги перед "ТНС энерго НН" после возбуждения уголовных дел

15 ноября 2023 12:02  [103] Бизнес

Гарантирующий поставщик электроэнергии принимает все возможные меры по взысканию задолженности за электроэнергию с управляющих компаний-должников. В некоторых случаях компания вынуждена идти на крайние меры – обращаться в правоохранительные органы.

Так, многомиллионные долги за электроэнергию привели к возбуждению уголовных дел по статье 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана в отношении руководителей двух управляющих компаний Нижнего Новгорода – ООО "Имидж управление" и ЗАО "ЖУК".

В ходе расследования было установлено, что управляющие компании расходовали плату за электроэнергию, поступающую от собственников квартир, на цели, далекие от оплаты услуг ресурсоснабжающей организации и погашения задолженности за электроэнергию.

Руководители обеих управляющих компаний полностью признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений и погасили причиненный гарантирующему поставщику ущерб. Кроме того, ими добровольно в полном объеме были оплачены просроченная задолженность управляющих компаний по другим периодам и договорам энергоснабжения, текущие платежи, пени и судебные издержки, не входящие в предмет расследования по уголовном делам. В итоге энергосбытовой компании возвращены денежные средства за электроэнергию в размере 26 млн рублей. 

Учитывая обстоятельства, в суде "ТНС энерго НН" дало согласие на прекращение судом уголовных дел в связи с примирением сторон. В 2023 году оба уголовных дела прекращены. 

"ТНС энерго НН" призывает управляющие компании Нижегородской области оплачивать электроэнергию своевременно и в полном объеме, не допускать нецелевого использования платежей за коммунальные услуги. Если управляющая компания стала фигурантом уголовного дела из-за долгов за электроэнергию, гарантирующий поставщик всегда готов к двухстороннему диалогу. В случае полной оплаты задолженности и пени возможно примирение сторон и прекращение уголовного процесса.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph