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Бизнес

В ноябре эксперты проведут бесплатные вебинары для нижегородского бизнеса

15 ноября 2023 14:08  [82] Бизнес

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Компания МТС, сообщает о проведении полезных вебинаров в помощь бизнесу. В ноябре эксперты МТС проведут серию онлайн-встреч, адресованных собственникам бизнеса, IT-специалистам и работникам сферы образования. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.

16 ноября в 10.00 на вебинаре "Как организовать эффективный мониторинг активов: точное местоположение грузов, транспорта, объектов и сотрудников" участники узнают, как сократить затраты и время на мониторинг и поиск активов, какие преимущества у высокоточного позиционирования на открытых площадках и как управлять сервисными инженерами с помощью мобильного приложения.

21 ноября в 13.00 состоится вебинар для ИТ-директоров "Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий". Спикеры поделятся инструментами, которые позволят не ограничивать коммуникацию, сократить время на администрирование и обеспечить безопасность данных.

23 ноября в 10.00 на онлайн-встрече "Платформа интернета вещей для производителей IoT-оборудования и системных интеграторов" эксперт расскажет, какие технологические возможности у платформы интернета вещей, как собирать и передавать данные с удаленных устройств в систему учета предприятия и как управлять оборудованием и обновлять прошивки.

В этот же день в 11.00 стартует вебинар "Больше, чем просто офис: возможности бизнес-приложений для партнеров CloudMTS". Он будет полезен для собственников бизнеса и руководителей ИТ-департаментов, которые хотят развернуть корпоративную почту в облаке на базе российского ПО, обеспечить безопасное хранение и обмен данными с помощью Диска CloudMTS и организовать офисную работу с помощью комплексных решений Офис CloudMTS и Офис Лайт.

24 ноября в 13.00 спикеры расскажут, как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО, а также уделят внимание вопросам онлайн-курсов и тренингов в удобном онлайн-формате и проведению быстрых совещаний с коллегами.

27 ноября в 13.00 участники смогут присоединиться к онлайн-встрече "Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях". Мероприятие будет полезно проректорам, руководителям учебных, методических и информационных отделов.

28 ноября в 13.00 на вебинаре "Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн встреч и совещаний" специалисты расскажут на примере Российского фонда развития информационных технологий о том, как использовать важные для госсектора функции и организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов.

30 ноября в 11.00 состоится онлайн-встреча "Облачная инфраструктура: возможности для партнеров CloudMTS", участники которой узнают, как облако помогает оптимизировать бизнес-процессы и сокращать ИТ-расходы, как организовать сверхбыструю работу с искусственным интеллектом (AI), высокопроизводительными вычислениями (HPC) и графикой с помощью GPU-ускорителей, как безопасно хранить и обрабатывать персональные данные в защищенном облаке CloudMTS, соответствующем требованиям 152-ФЗ, а также как обеспечить быструю и надежную связность между корпоративными ИТ-площадками без потери качества передачи данных.

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Теги:
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