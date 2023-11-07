Театр – для дошколят Общество

Компания "ЛУКОЙЛ" продолжает оказывать поддержку образовательным учреждениям Кстовского муниципального округа. В МБДОУ д/с №20 "Земляничка" города Кстово для воспитанников учреждения приобрели театральные декорации.

"Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за помощь в приобретении напольных ширм и театральных декораций для наших ребят. Организация театральной деятельности в детском саду позволяет раскрыть творческий потенциал детей, их способности к коммуникации, улучшить взаимопонимание с миром и окружением, научить выражать свои мысли и чувства, расширить кругозор детей и закрепить с ними пройденный материал", – отметила заведующая дошкольным учреждением Любовь Мубинова.

В предыдущие годы при поддержке ЛУКОЙЛа в этом детском саду провели ремонт освещения помещений в группах, заменили окна, приобрели игровую мебель для групповых комнат. В 2023 году детский сад выиграл грант в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на реализацию проекта по созданию спортивно-оздоровительной площадки в дошкольном учреждении.