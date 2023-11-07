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Бизнес

ПСБ рассказал нижегородским предпринимателям о возможностях для роста бизнеса

15 ноября 2023 14:52  [106] Бизнес

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ПСБ рассказал начинающим предпринимателям о финансовых инструментах, способствующих развитию бизнеса.

Дискуссия состоялась в ходе Молодёжного форума "От идеи до бизнеса", который прошёл в Нижнем Новгороде.

Эксперты ПСБ на практических примерахпродемонстрировали преимущества расчетно- кассового обслуживанияв ПСБ, особенности интернет и обратного эквайринга, представили возможности кредитной линейки зарплатных проектов бизнеса.

"ПСБ впервые принял участие в Молодёжном форуме "От идеи до бизнеса", для нас это первый шаг в сотрудничестве с региональным предпринимательским сообществом. Уверен, профессиональные знания наших сотрудников, их рекомендации помогут молодым нижегородским предпринимателям с максимальной пользой использовать возможности банковских продуктов для увеличения эффективности своего бизнеса", - отметил Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ.

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Теги:
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