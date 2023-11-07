Первая Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" открылась в НГЛУ Общество

Первая региональная Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" начала работу в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. Торжественная церемония открытия состоялась 14 ноября 2023 года. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи, министерства молодежной политики Нижегородской области и городской Думы Нижнего Новгорода.

Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" направлена на вовлечение российских и иностранных студентов в профильную волонтерскую деятельность по обеспечению комплексного этно- и лингвокультурного сопровождения масштабных региональных проектов в сфере культуры, спорта и ЗОЖ, научно-исследовательской, просветительской и иной деятельности с международным представительством.

Ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, вдохновитель и инициатор создания на базе НГЛУ мультикультурного волонтерского корпуса "iVo-LUNN-teer" Жанна Никонова отметила, что волонтерское движение в России не только активно набирает обороты, но и законодательно поддерживается со стороны государства.

"Те, кто работают на добровольной основе в качестве волонтеров – это особые люди. Люди, готовые служить бескорыстно. Но когда мы выходим на уровень перекрестка разных культур, то здесь уже требуются не просто общечеловеческие качества – доброта, отзывчивость, готовность прийти на помощь, но еще и знания. Знания о том, что ожидает от тебя представитель той или иной культуры, носитель того или иного языка. Студенты и выпускники нашего университета осведомлены: то, что востребовано и принято в одной культуре, может отвергаться в другой. Поэтому в транскультурном волонтерстве без знаний не обойтись", – подчеркнула Жанна Никонова.

"Нам вдвойне приятно выступать площадкой проведения столь значимого проекта, ведь буквально накануне наш университет был авторизован на федеральном уровне как ДоброЦентр и получил соответствующий статус – локации добрых дел на уровне региона и площадки мультипликации положительного волонтерского опыта", - сообщила первый проректор - проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ Анна Горохова.

Почетный гость и эксперт проекта – заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению, инициатор и лидер благотворительных акций в поддержку воинов СВО Татьяна Дружинина – рассказала участникам Школы о роли волонтерства в своей жизни и собственном опыте волонтерской работы во время пандемии COVID-19 и в зоне СВО.

"Волонтерство – это не работа. Это внутреннее состояние, когда ты готов делать добрые дела, делиться с людьми, помогать людям и делать это безвозмездно, не требуя ничего взамен", – пояснила она.

Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" собрала в гостеприимных стенах НГЛУ, являющегося перекрестком колоритных национальных культур, многогранных этнографических кодов и эпицентром полилингвальных коммуникаций региона, представителей молодежных волонтерских и лидерских объединений из образовательных учреждений Нижегородской области, представителей экосистемы молодежного самоуправления региона, а также иностранных студентов из Алжира, Турции, Ирана, Ирака, Вьетнама, Конго, Казахстана и Приднестровской Молдавской Республики.

В рамках панельной дискуссии "Транскультурное волонтерство сегодня и завтра: смыслы, коммуникации, перспективы" участники Школы ответили на вопрос, что для них волонтерство, порассуждали о том, какими качествами должен обладать человек, желающий посвятить себя добровольческой деятельности, обсудили предъявляемые к волонтерам требования и рассказали о том, в каких сферах могут попробовать себя начинающие волонтеры.

С 14 по 17 ноября для участников Школы транскультурного волонтерства "ДоброЛюбовь.ЛАБ" в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова проходят обучающие и тренинговые мероприятия: лектории, стратегические сессии, кейс-сессии, практико-ориентированные коллабораториумы, а также индивидуальные консультации с экспертами проекта. Их участники могут погрузиться в азы мультикультурного волонтерства и лидерской самореализации, обсудить региональный опыт молодежных добровольческих объединений и их наставников и консолидировать лучшие практики добровольчества в условиях конкретных социокультурных контекстов.

Целью тренингового марафона, включающего свыше 19 акций, является систематизация и углубление знаний об архитектуре волонтерской деятельности, алгоритмах построения волонтерских акций, особенностях событийного менеджмента, арт- и медийного волонтерства, развитие креативного и критического мышления, навыков коммуникаций, тайм-менеджмента, формирование компетентностной карты волонтера, готового к работе в условиях мультикультурализма. В этом ребятам будут помогать квалифицированные тренеры, федеральные и региональные эксперты.