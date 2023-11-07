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Контейнерные перевозки – удобное и экономичное решение доставки грузов

15 ноября 2023 15:37  [73]

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В эпоху глобализации перемещение товаров на большие расстояния является актуальным. Контейнерные перевозки – это, прежде всего, возможность быстро и качественно доставить груз из любого уголка мира.

На официальном сайте компании ООО «РУСКОМ» можно получить всю необходимую информацию о предоставляемых транспортных услугах и воспользоваться выгодным предложением – перевозка контейнеров из Новороссийска в ​​различные регионы России.

Стоимость перевозки наземными контейнерами зависит от нескольких факторов, таких как расстояние маршрута, тип груза, размер контейнера и специфика маршрута. На сайте компании «РУСКОМ» можно рассчитать стоимость транспортировки.

Доставка грузов контейнерами из порта Новороссийск имеет ряд достоинств, обусловленных географическим положением порта и развитой инфраструктурой. Близость к ключевым рынкам Восточной и Юго-Восточной Европы, стран СНГ делает порт важным стратегическим пунктом в плане международной торговли.

Преимущества грузоперевозок, осуществляемых компанией «РУСКОМ» из порта Новороссийск:

  • быстрая и эффективная доставка товара;
  • сокращение простоев;
  • комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ;
  • сохранность перевозимых грузов;
  • портовое экспедирование и терминальные услуги;
  • точная информация о местонахождении груза;
  • современный автопарк.

Одним из больших преимуществ контейнерных перевозок является их эффективность. Контейнеры представляют собой стандартизированные единицы, а значит, их можно легко перемещать с одного вида транспорта на другой без необходимости распаковки и переупаковки товара. Это делает процесс транспортировки быстрым, что помогает сократить сроки доставки. Контейнеры могут использоваться как для разовых перевозок, так и для регулярных грузовых перевозок.

Перевозки контейнеровозами подходят для всех видов грузов, включая опасные и хрупкие. Это безопасный способ доставить груз в нужное место.

Контейнеровозы имеют специальные разъемы, позволяющие фиксировать их в определенном положении и безопасно транспортировать.

Контейнеровозы компании «РУСКОМ» оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать местонахождение груза. Это повышает прозрачность логистической цепочки и способствует эффективному управлению грузоперевозками. Практически исключены случаи длительного простоя и нештатные ситуации, поскольку доставка четко спланирована и регламентирована.

Реклама. ООО «РУСКОМ». ИНН 2315161125 ruscom.site

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