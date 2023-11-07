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Как я экономлю на спорте с "Шерри": обзор приложения и его возможностей

15 ноября 2023 16:13  [32]

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Много раз слышал от знакомых и родственников, что заниматься спортом — это дорого: абонементы в спортзал не каждый может себе позволить, плюс расходы на одежду, спортинвентарь, специальное питание и т.д. Поэтому решил написать статью, чтобы рассказать о своём опыте и развеять это убеждение. А ещё рассказать об одном интересном приложении, которое пока мало кому известно, но оно мне очень помогает на пути к моим спортивным достижениям.

Экономим на спортзале

Абонемент в «тренажерку» — главная статья расходов любого спортсмена (по мнению большинства). Но лично я не трачу на залы ни копейки: летом тренируюсь на спортплощадке в парке или во дворе; бегаю также в парке. Со временем появилась привычка выходить на пробежку в любую погоду, если правильно одеться, это только закаляет.

Зимой тренироваться на улице не выходит, но я делаю комплекс упражнений дома: для этого достаточно упоров, гантелей и коврика.

Если вам всё же ближе спортзал, советую подписаться на несколько в своём районе (в соцсетях) и следить за их акциями. В августе, в «черную пятницу» или в канун 8 марта, 23 февраля можно поймать хорошую скидку! А ещё годовой абонемент всегда выгоднее.

Покупаем одежду и инвентарь без переплаты

Как вы уже поняли, у меня есть несколько комплектов спортивной одежды и кое-что из инвентаря для силовых тренировок. Что-то из этого я купил на Авито: например, гири и гантели там есть вообще всегда. А вот одежда вся из обычных магазинов, но и здесь у меня вышло сэкономить.

Что есть в моём гардеробе спортсмена:

• Кроссовки, 3 пары (бег лето, бег зима, для силовой тренировки);

• Спортивные штаны 2 пары (лето и зима);

• Шорты для бега и тренировок в жару;

• Перчатки для турника 2 пары;

• Толстовки, футболки и т.д. по мелочи.

Всё это я покупал на маркетплейсах, чтобы не тратить время на хождение по магазинам. И вот тут-то мне помогло приложение «Шерри», с которым я сэкономил приличную сумму на заказе. Расскажу о нём подробнее!

Приложение «Шерри»: как это работает

«Шерри» — бесплатное приложение для Android и iOS, которое можно найти на Google Play и в App Store. Оно создано, чтоб помочь брендам и пользователям: первым привлечь новых покупателей, а вторым — сэкономить.

В «Шерри» вы сами генерируете для себя промокод. Как только вы находите нужный товар или услугу, сервис покажет вам список возможных акций, как правило, на определенных условиях покупки: первый заказ, товары из списка, весь ассортимент и т.д. Останется лишь нажать на кнопку «получить скидку» и отправляться на шопинг. При оформлении заказа на сайте этого бренда код вводится в специальное поле, и цена сразу же пересчитается с учетом скидки.

Все компании, которые сотрудничают с сервисом, рассортированы по категориям. Это удобно: если вы хотите дешевле заказать продукты или купить теплую одежду со скидкой, можно зайти в эту вкладку и посмотреть все предложения. Категорий в «Шерри» более 30, при этом многие партнеры попадают сразу в несколько. Например, маркетплейсы Мегамаркет и Яндекс.Маркет — это продукты, зоотовары, одежда и обувь и т.д. Я в итоге воспользовался именно этими площадками и применил скидку от Мегамаркета, потому что отдельных спортивных брендов в «Шерри» сейчас нет.

У меня получилось сэкономить на покупке одежды около 1500 рублей (от суммы в 8760 рублей), считаю, это гораздо выгоднее, чем покупать всё за обычную цену в спортивном гипермаркете. Попробуйте и вы.

Желаю успехов в спортивных начинаниях! Помните, что спорт — это не только красивое тело, но и энергия, здоровье и лучшее качество жизни. А приложение «Шерри» станет вашим верным помощником на этом пути.

Автор: Владимир Егоров.

Фото ООО "Перфлюенс"

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