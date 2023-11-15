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Общество

Нижегородские судебные приставы взыскали 9 млн рублей долга со строительной фирмы

15 ноября 2023 17:24  [70] Общество

Нижегородские судебные приставы взыскали почти 9 млн рублей долга по кредиту со строительной фирмы в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитного долга организации. 

Компания несколько лет не исполняла обязательства, в итоге сумма задолженности перед банком составила свыше 9 млн рублей. 

Поскольку в фирме не торопились исполнять решение суда, то сотрудник службы приставов обратил взыскание на расчетные счета и вынес запреты на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств.

Помимо этого, руководителей компании предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения и по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

В итоге, чтобы избежать уголовного наказания и снять все ограничения, руководством фирмы кредитный долг был погашен в полном объеме.

Кроме того, компании предстоит еще выплатить почти 640 тыс. рублей исполнительного сбора за несвоевременное погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы взыскали 6,5 млн рублей после ограничения в пользовании водительскими правами.

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Теги:
ФССП
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