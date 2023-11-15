Главный трофей турнира "Игры будущего" прибудет в Нижний Новгород 17 ноября Спорт

Нижний Новгород станет одним из семи городов страны, в которых будет представлен трофей нового международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Его привезут в столицу Приволжья 17 ноября. Об этом сообщили в федерации фиджитал спорта Нижегородской области.

В ФОКе "Мещерский" состоятся соревнования по фиджитал-спорту, в которых примут участие восемь команд со всего региона.

Так, с 11:00 до 12:45 состоится турнир по фиджитал-баскетболу, с 14:00 до 15:45 — по фиджитал-футболу.

В перерыве между соревнованиями баскетбольная медийная команда HOOPS проведёт мастер-класс, а в 13:30 состоится презентация трофея. Вход на мероприятия свободный.

Затем, с 17:00 около ДК имени Свердлова на улице Большой Покровской с трофеем смогут сфотографироваться все желающие. Параллельно будет проходить развлекательная программа с участием Лёши PCH3LK1N Пчёлкина — киберспортивного комментатора, блогера, рэп-исполнителя.

Как сообщили в Федерации, 16 ноября трофей посетит Богоявленский детский дом.

Напомним, что в феврале 2024 года наша страна проведёт первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" - чемпионат по инновационным технологичным видам спорта. На него прибудут профессиональные порядка 2 тысяч киберспортсменов со всей планеты. Турнир будет проходить в формате фиджитал (phygital, от англ. physical + digital — физический и цифровой).

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что "Игры будущего" - уникальные соревнования, которые проводятся впервые не только в России, но и в мире.

"Время движется вперёд, и объединение киберспорта с классическими спортивными дисциплинами позволит молодому поколению найти необходимый баланс между гаджетами и реальным спортом. Очевидно, что это очень перспективный формат, и наш регион будет развивать данное направление", — сказал он.

Путь трофея стартовал 14 ноября в Москве. После Нижнего Новгорода он посетит Казань, Ульяновск, Самару, Уфу, Оренбург. А завершится это путешествие на космодроме Байконур, откуда 1 декабря произойдёт запуск капсулы с трофеем на МКС. Из космоса он вернётся в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на самих "Играх Будущего".