Свет точечно отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 16 ноября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 16 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе отключение электроэнергии будет производиться с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Кадочка,15, 17; ул. Ломоносова, 21, 23, 25; ул. Ошарская, с 79а по 91а.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 без света останутся дома и административные здания по ул. Канавинская, 42, 44, 46, 48, 55, 55а, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Литвинова, 42, 44, 44б, 46.

На Автозаводе электричество отключат в двух многоквартирных домах на улице Львовской - № 6 и 8. Неудобства придётся терпеть жильцам почти 500 квартир с 9:00 до 17:00.